[{"available":true,"c_guid":"07238f2f-c9b4-4482-a7c6-266fd27a00c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az indiai tulajdonban lévő brit márka legújabb SUV modellje egyáltalán nem szenved erőhiányban. ","shortLead":"Az indiai tulajdonban lévő brit márka legújabb SUV modellje egyáltalán nem szenved erőhiányban. ","id":"20180329_tomegek_kertek_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07238f2f-c9b4-4482-a7c6-266fd27a00c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dce429-800f-4978-b7a5-900070c74457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_tomegek_kertek_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","timestamp":"2018. március. 29. 13:24","title":"Tömegek kérték: 550 lóerős divatterepjáró a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1ab8fa-394c-48b8-8dd9-25437ba78f44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymásnak adták a kilincset kedden európai országok nagykövetei az orosz külügyminisztérium központi épületében.","shortLead":"Egymásnak adták a kilincset kedden európai országok nagykövetei az orosz külügyminisztérium központi épületében.","id":"20180330_mar_el_is_kezdtek_kiuriteni_az_amerikai_konzulatust_szentpetervaron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1ab8fa-394c-48b8-8dd9-25437ba78f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc2b6c1-94e8-4f0c-b88e-76c72b1c5129","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_mar_el_is_kezdtek_kiuriteni_az_amerikai_konzulatust_szentpetervaron","timestamp":"2018. március. 30. 15:19","title":"Már el is kezdték kiüríteni az amerikai konzulátust Szentpéterváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elnök szerint a cég nem fizet adót. ","shortLead":"Az elnök szerint a cég nem fizet adót. ","id":"20180329_Trump_nekiment_az_Amazonnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de6fa53-c8b6-4f3b-a430-0e07aadb59c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Trump_nekiment_az_Amazonnak","timestamp":"2018. március. 29. 17:31","title":"Trump nekiment az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek a miatt, hogy egy szeméttelepről mérges gázok kerülnek a levegőbe.\r

","shortLead":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek...","id":"20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f01aea-25b7-428d-8abc-3687f645daa2","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","timestamp":"2018. március. 30. 17:05","title":"Vegyi rendkívüli állapot egy orosz városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt játéka, a tamagocsi.","shortLead":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt...","id":"20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da8566-11ec-4bc4-b8a2-bae0e256e0be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","timestamp":"2018. március. 30. 13:03","title":"Letöltheti okostelefonjára a megújult tamagocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","shortLead":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","id":"20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e876f22-aed3-4682-bdb6-0bcafe9a5fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","timestamp":"2018. március. 29. 18:05","title":"Ha ma nem sikerült, szombaton még bevásárolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","shortLead":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","id":"20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e0325-fcb6-4bbb-ad9a-0013b41ae8cc","keywords":null,"link":"/sport/20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. március. 30. 18:39","title":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke találkozott Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal együtt mérgeztek meg ismeretlen tettesek a délnyugat-angliai Salisburyben","shortLead":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej...","id":"20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e3888-796d-4c0a-8d65-56f906970e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","timestamp":"2018. március. 29. 16:41","title":"Gyorsan javul a megmérgezett Julija Szkripal állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]