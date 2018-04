Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f15cc16-8f0e-4e33-8cf6-843aeeebc4f5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Ady Endre utcában gyulladt ki egy tároló. ","shortLead":"Az Ady Endre utcában gyulladt ki egy tároló. ","id":"20180401_Tuz_utott_ki_egy_szarvasi_tollfeldolgozoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f15cc16-8f0e-4e33-8cf6-843aeeebc4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5ee501-c16c-4262-86ba-8a56f7147d5d","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Tuz_utott_ki_egy_szarvasi_tollfeldolgozoban","timestamp":"2018. április. 01. 07:32","title":"Tűz pusztított egy szarvasi tollfeldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95bcc99-995d-4394-b955-9dd9a9bb8d1b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Csabáék április közepére érik el az alaptábort, utána egy hónap, mire indulhat a csúcstámadás. ","shortLead":"Varga Csabáék április közepére érik el az alaptábort, utána egy hónap, mire indulhat a csúcstámadás. ","id":"20180401_Erdelyi_magyar_hegymaszo_indult_a_Himalajara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a95bcc99-995d-4394-b955-9dd9a9bb8d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff2011e-9697-401e-9bad-ccb815bf54b5","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Erdelyi_magyar_hegymaszo_indult_a_Himalajara","timestamp":"2018. április. 01. 18:30","title":"Koszorút visz Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngára az erdélyi magyar hegymászó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","shortLead":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","id":"20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6cee54-d430-497c-9419-b8be699414a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","timestamp":"2018. április. 01. 20:21","title":"Lázárnak a húsvétról Trianon és a választás jutott eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f470c2-7786-4637-be61-3ce83b066c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest immár nem európai főváros, inkább Moszkva a Duna partján” – írta a The Guardian című brit lapban megjelent véleménycikkében Nick Cohen, aki szerint Orbán Viktor antiszemita és muszlimellenes propagandával próbálja megnyerni a választást.","shortLead":"Budapest immár nem európai főváros, inkább Moszkva a Duna partján” – írta a The Guardian című brit lapban megjelent...","id":"20180331_Egy_mitikus_ellensegkep_kihasznalasaval_mergezik_Magyarorszagon_a_politikat__lesujto_velemeny_a_The_Guardiantol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06f470c2-7786-4637-be61-3ce83b066c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da312d19-c4ce-4aff-9457-f602bfd69a34","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Egy_mitikus_ellensegkep_kihasznalasaval_mergezik_Magyarorszagon_a_politikat__lesujto_velemeny_a_The_Guardiantol","timestamp":"2018. március. 31. 21:39","title":"Egy mitikus ellenségkép kihasználásával mérgezik Magyarországon a politikát – lesújtó vélemény a The Guardiantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok átvizsgáltak egy Aeroflot gépet. Mindez a március 4-én végrehajtott Szkripal-merénylet következménye.","shortLead":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok...","id":"20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85425e99-c911-450c-bbf9-035ca635470d","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","timestamp":"2018. március. 31. 19:23","title":"A repülőgépen folytatódik a brit-orosz kakaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ab6a53-c3de-4827-ab35-b7c8965edff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékeznek még arra Cristiano Ronaldót mintázó horrorszoborra, amit maga a portugál sztár leplezett le a madeirai repülőtéren? A szobrász újból nekifutott, és csinált egy... jobbat.","shortLead":"Emlékeznek még arra Cristiano Ronaldót mintázó horrorszoborra, amit maga a portugál sztár leplezett le a madeirai...","id":"20180331_ujra_megprobalta_megmintazni_Ronaldot_a_remszobor_alkotoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ab6a53-c3de-4827-ab35-b7c8965edff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03ae91c-3d31-45b3-b2c5-e6d42c9b02e1","keywords":null,"link":"/elet/20180331_ujra_megprobalta_megmintazni_Ronaldot_a_remszobor_alkotoja","timestamp":"2018. március. 31. 11:03","title":"Újra megpróbálta megmintázni Ronaldót a rémszobor alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","shortLead":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","id":"20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364e1a7c-6d14-4180-bf04-ccbe26d9e3db","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","timestamp":"2018. április. 01. 15:38","title":"A nigériai-magyar orvos szerint is teljes képtelenség a 100 millió AIDS-es nigériai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kifejezetten májusi virágokat használnak majd, de Meghan Markle kedvence is ott lesz. ","shortLead":"Kifejezetten májusi virágokat használnak majd, de Meghan Markle kedvence is ott lesz. ","id":"20180401_Megvan_milyen_viragok_leszne_Harry_es_Meghan_eskuvojen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadaa0cc-282f-40b3-b008-d16299a193b5","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Megvan_milyen_viragok_leszne_Harry_es_Meghan_eskuvojen","timestamp":"2018. április. 01. 14:31","title":"Megvan, milyen virágok lesznek Harry és Meghan esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]