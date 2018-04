Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily módon akarták lejáratni a régi rendszert. Egészen más oldalról az amerikai elnök is a titkos diplomácia ellensége lett 1918-ban. ","shortLead":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily...","id":"201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7531f3b-5ab8-45da-b775-51fd577d601e","keywords":null,"link":"/kultura/201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","timestamp":"2018. március. 31. 20:30","title":"BolsiLeaks: A kiszivárogtató naivitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet. Vélemény.","shortLead":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet...","id":"20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ca766c-baf1-4f30-ab86-253fe877bf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","timestamp":"2018. március. 31. 18:00","title":"Seres: A tehetséges Mr. Húsz Százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","shortLead":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","id":"20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364e1a7c-6d14-4180-bf04-ccbe26d9e3db","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","timestamp":"2018. április. 01. 15:38","title":"A nigériai-magyar orvos szerint is teljes képtelenség a 100 millió AIDS-es nigériai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok átvizsgáltak egy Aeroflot gépet. Mindez a március 4-én végrehajtott Szkripal-merénylet következménye.","shortLead":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok...","id":"20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85425e99-c911-450c-bbf9-035ca635470d","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","timestamp":"2018. március. 31. 19:23","title":"A repülőgépen folytatódik a brit-orosz kakaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c281fed-3209-4fe4-aec6-092d23f4b6c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óvatosan akár úgy is lehet fogalmazni, hogy az elmúlt időkben nem pont ezek a négykerekűek sikerültek a legjobban.","shortLead":"Óvatosan akár úgy is lehet fogalmazni, hogy az elmúlt időkben nem pont ezek a négykerekűek sikerültek a legjobban.","id":"20180401_a_vilag_legrosszabb_autoi_mutatjuk_a_toplista_jeles_kocsijait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c281fed-3209-4fe4-aec6-092d23f4b6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5427d5-4a7e-40a8-b089-df42c5acbe47","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_a_vilag_legrosszabb_autoi_mutatjuk_a_toplista_jeles_kocsijait","timestamp":"2018. április. 01. 06:41","title":"A világ legrosszabb autói, mutatjuk a toplista jeles kocsijait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","shortLead":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","id":"20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c46976-b7d3-40cb-a4ab-3616da2c8207","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"Juhász Péter elárulta, kikkel tárgyalhatott Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7239b20-28ff-4334-a9fd-83ee6094c8f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érdekes újítások ellenére sem valami nagy az érdeklődés az idei Galaxy telefonok iránt, egyes hírek szerint pedig épp ezért állíthatja idő előtt csatarendbe újabb Note-szériába illő készülékét a Samsung. Utóbbi döntéshez alighanem a napokban bemutatott új Huawei mobiloknak is köze van.","shortLead":"Az érdekes újítások ellenére sem valami nagy az érdeklődés az idei Galaxy telefonok iránt, egyes hírek szerint pedig...","id":"20180402_samsung_note_9_galaxy_s9_huawei_p20_pro_kamera_amoled_kijelzo_gyartas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7239b20-28ff-4334-a9fd-83ee6094c8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660709e0-5e97-4613-b0af-7b9d82962544","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_samsung_note_9_galaxy_s9_huawei_p20_pro_kamera_amoled_kijelzo_gyartas","timestamp":"2018. április. 02. 08:03","title":"Az a pletyka járja, hogy a Samsung új csúcstelefon gyors kiadására kényszerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról, csak arról, hogy a fideszesek egyetértenek a kormánnyal, és ezért ugyanazt mondják.","shortLead":"Szerintük nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról, csak arról, hogy a fideszesek egyetértenek a kormánnyal, és ezért...","id":"20180331_Az_NVBben_nincs_baja_a_rasszista_STOPplakatokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf2885f-f80c-4cb9-97cb-e675715620b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Az_NVBben_nincs_baja_a_rasszista_STOPplakatokkal","timestamp":"2018. március. 31. 21:31","title":"Az NVB-nek nincs baja a rasszista STOP-plakátokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]