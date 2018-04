Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog mutatkozni. És 400 lóerős változat is lesz belőle.","shortLead":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog...","id":"20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a36edf-3b5a-4c82-9192-0197a2780436","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","timestamp":"2018. április. 03. 11:23","title":"Már csak egy hét és itt a teljesen új Ford Focus, videónk is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé nézünk, egészen más kép rajzolódik ki. A mostani kampányban ugyan a migránsozás gyakorlatilag kiszorította az ilyenkor kötelező sikerpropagandát, azért mi igyekszünk megcáfolni a kormány állításait.","shortLead":"Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé...","id":"20180403_versenykepesseg_gazdasag_felzarkozas_adorendszer_oligarchak_korrupcio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc0d0f-d6b1-4feb-9c8a-1af9bf76fcd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_versenykepesseg_gazdasag_felzarkozas_adorendszer_oligarchak_korrupcio","timestamp":"2018. április. 03. 11:30","title":"A sikerpropaganda és ami mögötte van: az Orbán-kormány hét főbűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs örülhet, kérdés, milyen áron.","shortLead":"Szabó Szabolcs örülhet, kérdés, milyen áron.","id":"20180403_Itt_az_ujabb_bejelentes_a_szocialista_visszalepesekrol_de_nagy_az_ara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8cc90b-3830-4454-b391-92681fc996bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Itt_az_ujabb_bejelentes_a_szocialista_visszalepesekrol_de_nagy_az_ara","timestamp":"2018. április. 03. 19:41","title":"Itt az újabb bejelentés a szocialista visszalépésekről, de nagy az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d0f43f-1600-48eb-a78f-aad3a97d233c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első hírek szerint súlyos sérültjei is vannak a duisburgi Stadtbahnon kedden délután történt balesetnek. A 903-as vonalon rohant egymásba két szerelvény, egyelőre nem tudni, miért.","shortLead":"Az első hírek szerint súlyos sérültjei is vannak a duisburgi Stadtbahnon kedden délután történt balesetnek. A 903-as...","id":"20180403_csattant_ket_szerelveny_a_duisburgi_stadtbahnon_sokan_megserultek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7d0f43f-1600-48eb-a78f-aad3a97d233c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73d0f20-c275-46b8-8a77-331f8680ba39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_csattant_ket_szerelveny_a_duisburgi_stadtbahnon_sokan_megserultek","timestamp":"2018. április. 03. 17:38","title":"Csattant két szerelvény a duisburgi Stadtbahnon, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","shortLead":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","id":"20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df67d5d7-3376-4d34-8537-cd7c36cd7a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","timestamp":"2018. április. 03. 07:08","title":"Ötezer forinttal sem nőtt a szociális dolgozók bére 7 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok számára. A fókuszban természetesen az üzenetküldő platformokra fókuszáló megoldások fejlesztése áll.","shortLead":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok...","id":"20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b329bcf-2126-4bd2-92b1-efe49f95895e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","timestamp":"2018. április. 03. 14:03","title":"Újítana a Viber, már csak az ötleteket várják ahhoz, hogy mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már egy olimpia is kijött volna ennyi pénzből.","shortLead":"Már egy olimpia is kijött volna ennyi pénzből.","id":"20180404_Sokkolo_szam_arrol_mennyit_koltott_az_allam_sportra_2010_ota","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd8109f-2c16-4978-9c61-d5c6b2b8c459","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Sokkolo_szam_arrol_mennyit_koltott_az_allam_sportra_2010_ota","timestamp":"2018. április. 04. 06:26","title":"Sokkoló szám arról, mennyit költött az állam sportra 2010 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2,8 milliárd forintot ajánlottak fel a cégek a II. kerületi Gyarmati Dezső Sportuszoda építésére. ","shortLead":"2,8 milliárd forintot ajánlottak fel a cégek a II. kerületi Gyarmati Dezső Sportuszoda építésére. ","id":"20180403_Egy_Mol_es_egy_Meszarosceg_is_beletaozott_az_uj_budapesti_sportuszodaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd22f88-5ae4-45c5-a1ed-0a49fa817d68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180403_Egy_Mol_es_egy_Meszarosceg_is_beletaozott_az_uj_budapesti_sportuszodaba","timestamp":"2018. április. 03. 11:55","title":"Egy volt Közgép- és egy Mol-tag is beletaózott az új budapesti sportuszodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]