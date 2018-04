Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az élet rövid, a tanulásra rendelkezésre álló idő korlátozott, irányítás nélkül értékes éveket vesztegethetünk el – vallja Robert Greene nemzetközileg elismert tanácsadó. Szerinte a mentor–tanítvány kapcsolat a tanulás leghatékonyabb módja, aminek járulékos hozadékai is lehetnek. Hogyan spórolhatunk időt a tanulason? Hiszen papíron gyorsan kifizették az összes uniós támogatást. Uniós pénzből fizetnek jutalmat a kormányzat dolgozóinak Hányszor lehet még elsütni ezt a trükköt a Facebookon? Már 20 ezren követik a kamu Mercedes-sorsolást Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene elmozdítani a sebességhatárokat. A nap kérdése: csökkenteni vagy növelni kellene az autók megengedett sebességét? Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat. Extra ügyeletet tartanak hétvégén a kormányablakok A francia szenátus szerdán belegyezett abba a reformjavaslatba, amelynek keretében a parlamenti képviselők számát 30 százalékkal csökkentik és a képviselők 15 százalékát arányos választási rendszerben választják a 2022-es törvényhozási választásokon – jelentette be Edouard Philippe francia miniszterelnök szerdán. Harminc százalékkal csökkentik a francia parlamenti képviselők számát A DK, a Momentum és az Együtt elnöke beszélt Baló Györggyel az RTL Klubon. Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk bejut a parlamentbe, nehéznek látják az együttműködést a Jobbikkal egy esetleges koalíciós kormányban. Bár a jogállamiság helyreállítását az egyik legfontosabb kérdésnek tartják, megoldhatónak látják, hogy kétharmados többséget igénylő törvényeket anélkül módosítsanak - Gyurcsány Ferenc még a politikai nyomásgyakorlás eszközét is bevethetőnek gondolja bizonyos személycserék esetében. A kisebb pártok szerint meg lehet változtatni kétharmados törvényeket sima többséggel Szubjektív lapajánló. Jakus Ibolya: Rabok legyünk vagy szavazunk? Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk...","id":"20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0315760-dd3e-4bee-af4a-8b211a6c8360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd25d3d-a295-4529-ba3e-846b251661d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","timestamp":"2018. április. 05. 04:00","title":"A kisebb pártok szerint meg lehet változtatni kétharmados törvényeket sima többséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001fa8d3-43f1-4ae4-9c9d-94a33144a923","keywords":null,"link":"/itthon/201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","timestamp":"2018. április. 05. 11:30","title":"Jakus Ibolya: Rabok legyünk vagy szavazunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]