A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi talán legnagyobb, várhatóan jövőre érkező frissítése.

Az elmúlt évek talán legnagyobb változtatására készülnek a méltán népszerű Duolingónál, amellyel egy ideje már klingonul is meg lehet tanulni, természetesen ingyen, hasonlóan a szolgáltatásban elérhető többi világnyelvhez. De legyenek bármennyire is hasznosak ezek a gyakorlatok, a még magasabb szintre és sokkal nagyobb kihívásra vágyók számára eddig nem igazán biztosítottak lehetőséget. Ezért is döntöttek úgy a Duolingónál, hogy alapjaiban építik újjá a szolgáltatás fejlődési rendszerét.

Többek között ezt is tartalmazza majd az úgynevezett koronagyűjtő szisztéma, melynek gyakorlati lényege, hogy egy-egy feladattípus begyakorlása után a felhasználó dönthet, hogy nehezebb leckéket vállalva továbbfejleszti tudását, és ezáltal magasabb szintre lép, vagy egy másik skill tökéletesítésébe kezd. A Duolingo közlése szerint maga a fejlődési fa nem változik drasztikusan, inkább csak kibővítik azt, hogy azoknak is kedvezzenek, akik jobban elmerülnének egy-egy leckében.

Az átalakított rendszerrel kapcsolatos első tesztek biztatóak a Duolingo szerint és bár néhány androidos felhasználó már próbálgathatja, a teljes körű bevezetésre leghamarabb így is csak a jövő évben kerülhet sor. Némi öröm az ürömben, hogy a kapcsolódó frissítéssel a kiejtésre és hallott szövegértésre fókuszáló vadonatúj feladattípusok is érkeznek majd.

