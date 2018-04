Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e65f44bd-9d86-4b57-8ca5-3ab7c1210d5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Piros Zsombor is búcsúzott az 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás esemény egyes versenyében, párosban Fucsovics Márton és Balázs Attila még érdekelt.","shortLead":"Piros Zsombor is búcsúzott az 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás esemény egyes versenyében...","id":"20180425_egyesben_az_utolso_magyar_is_kihullott_a_budapesti_tenisztornan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65f44bd-9d86-4b57-8ca5-3ab7c1210d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6cb363-1346-4759-9d4e-7007be13eb4f","keywords":null,"link":"/sport/20180425_egyesben_az_utolso_magyar_is_kihullott_a_budapesti_tenisztornan","timestamp":"2018. április. 25. 13:56","title":"Egyesben az utolsó magyar is kihullott a budapesti tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bruttó hat-hat forinttal emeli a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt.","shortLead":"Bruttó hat-hat forinttal emeli a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt.","id":"20180425_Pentekig_menjen_tankolni_utana_dragabb_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fca9f9-4a3e-4927-8a04-f71c174e6f4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_Pentekig_menjen_tankolni_utana_dragabb_lesz","timestamp":"2018. április. 25. 14:59","title":"Péntekig menjen tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztelések kimutatták, hogy az északnyugat-kínai Hszian városában felállított légtisztító torony 15 százalékkal csökkentette a levegő szállópor-tartalmát egy 10 négyzetkilométeres területen.","shortLead":"A tesztelések kimutatták, hogy az északnyugat-kínai Hszian városában felállított légtisztító torony 15 százalékkal...","id":"20180424_kina_hszian_legtisztito_torony_tesztuzem_kornyezetszennyezes_legszennyezettseg_szennyezett_levego","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61276aca-a10a-40ed-9561-11acddde62fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_kina_hszian_legtisztito_torony_tesztuzem_kornyezetszennyezes_legszennyezettseg_szennyezett_levego","timestamp":"2018. április. 24. 12:03","title":"Működik Kína csodatornya: a 60 méter magas torony csak úgy szívja magába a szennyezett levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271ffda9-5ed8-41a9-956c-bf20aef5a0a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az önkormányzatokra nem vonatkozik a rendelet, de a kormány javasolja, hogy vegyék át az állami hivatalok gyakorlatát. 