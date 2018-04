Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"865973ce-dbd1-47b3-a5f9-23ef98b8d676","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miért választották a csúcstalálkozó helyszínéül a déli oldalt, hogyan vigyáztak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető biztonságára, s miért maradt el a tisztelgések egy része? Íme a válaszok.","shortLead":"Miért választották a csúcstalálkozó helyszínéül a déli oldalt, hogyan vigyáztak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető...","id":"20180427_Igy_zajlott_a_Koreakozi_csucs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865973ce-dbd1-47b3-a5f9-23ef98b8d676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff12e2d-380f-4963-a03c-c90fd5176b5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Igy_zajlott_a_Koreakozi_csucs","timestamp":"2018. április. 27. 18:37","title":"Történelmi jelző ide vagy oda, Kim Dzsong Un saját mobilvécét vitt a csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak a szakemberek. ","shortLead":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak...","id":"20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562ac84-77df-437e-b49f-e405f4f08271","keywords":null,"link":"/elet/20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","timestamp":"2018. április. 26. 17:46","title":"Négy év után derült ki Pu Puról, hogy valójában hímnemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtök délelőtti rendkívüli és délutáni rendes ülés után estére egy újabb rendkívülit hívtak össze.","shortLead":"A csütörtök délelőtti rendkívüli és délutáni rendes ülés után estére egy újabb rendkívülit hívtak össze.","id":"20180426_folytatodik_a_vasarhelyi_kozgyulesmizeria_egy_nap_harom_ules","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2fb230-f407-4a1f-a6b1-1da4dd2e1a06","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_folytatodik_a_vasarhelyi_kozgyulesmizeria_egy_nap_harom_ules","timestamp":"2018. április. 26. 12:59","title":"Folytatódik a vásárhelyi közgyűlés-mizéria: egy nap, három ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdődik a strandszezon, az ország legtöbb fürdője kinyit.","shortLead":"Kezdődik a strandszezon, az ország legtöbb fürdője kinyit.","id":"20180427_strandidot_hoz_a_hosszu_hetvege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928897fb-99b1-4136-b6aa-6c0d61142c3e","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_strandidot_hoz_a_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. április. 27. 18:36","title":"Mit nekünk tavasz: strandidőt hoz a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f22e18-d73d-468d-bc8a-6bad0575bdb8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy gigantikus méretű csillaghalmaz születését figyelte meg egy nemzetközi kutatócsoport a Földtől mintegy 12,4 milliárd fényévnyi távolságra: 14, csillagokkal teli galaxis olvadt egybe az ősrobbanás után 1,5 milliárd évvel.","shortLead":"Egy gigantikus méretű csillaghalmaz születését figyelte meg egy nemzetközi kutatócsoport a Földtől mintegy 12,4...","id":"20180427_spt2349_56_galaxishalmaz_protohalmaz_vilagegyetem_legnagyobb_objektuma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f22e18-d73d-468d-bc8a-6bad0575bdb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5380422-c05d-4b56-b4ee-c6ca8477d914","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_spt2349_56_galaxishalmaz_protohalmaz_vilagegyetem_legnagyobb_objektuma","timestamp":"2018. április. 27. 10:03","title":"Vessen egy pillantást az SPT2349-56-re: ez az univerzum jelenleg ismert legnagyobb objektuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik...","id":"20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e6952d-59c8-4e07-8c76-006988b605b4","keywords":null,"link":"/sport/20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 26. 21:15","title":"Nagyot küzdött, fontos csatát nyert a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Caster Semenya dél-afrikai futó hiperandrogenizmussal küzd, és riválisai szerint emiatt tisztességtelen előnyhöz jut a versenyeken. Elképzelhető, hogy gyógyszert kell szednie, ha továbbra is versenyezni akar.","shortLead":"Caster Semenya dél-afrikai futó hiperandrogenizmussal küzd, és riválisai szerint emiatt tisztességtelen előnyhöz jut...","id":"20180427_jon_egy_szigoru_szabalyozas_ami_valasztas_ele_allithatja_semenyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9996d6b6-bfc0-49fc-97a4-3cb136465bc7","keywords":null,"link":"/sport/20180427_jon_egy_szigoru_szabalyozas_ami_valasztas_ele_allithatja_semenyat","timestamp":"2018. április. 27. 08:43","title":"Jön egy szigorú szabályozás, ami választás elé állíthatja a dél-afrikai olimpiai bajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cff182c-0918-4e0d-88e4-608b9ff091c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél évszázada nem került elő ilyen különleges lelet.","shortLead":"Fél évszázada nem került elő ilyen különleges lelet.","id":"20180427_Gyerekcsontvazat_talaltak_Pompeiben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cff182c-0918-4e0d-88e4-608b9ff091c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bba6dc9-427a-4868-8d61-d8f6cf6372cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Gyerekcsontvazat_talaltak_Pompeiben","timestamp":"2018. április. 27. 11:49","title":"Gyerekcsontvázat találtak Pompeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]