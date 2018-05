Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","shortLead":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","id":"20180503_shell_starship_kamion_rekord","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff9216-99a9-4773-af0e-19cdfaff9f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_shell_starship_kamion_rekord","timestamp":"2018. május. 03. 12:12","title":"Nem véletlenül hívják „Űrhajónak” ezt a kamiont, amivel fogyasztási rekordra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0aa172-573c-40ad-ac69-67c538fee1a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"A szegények nem a Fideszre, hanem az államra szavaztak, amely fenntartja ugyan a kitaszítottságukat, de tudják, hogy csak rá számíthatnak. A vidéki középosztály pedig feltehetően a stabilitás reményében voksolt a folytatásra – mondja Kovách Imre, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatója.","shortLead":"A szegények nem a Fideszre, hanem az államra szavaztak, amely fenntartja ugyan a kitaszítottságukat, de tudják...","id":"201818__kovach_imre_szociologus__a_videkrol_a_dezintegraciorol__tajak_korok_valtozasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e0aa172-573c-40ad-ac69-67c538fee1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961b738b-d45a-4d08-8ecb-03dd2ca9712b","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.18/201818__kovach_imre_szociologus__a_videkrol_a_dezintegraciorol__tajak_korok_valtozasok","timestamp":"2018. május. 02. 00:00","title":"Tájak, korok, változások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se nagyon.","shortLead":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se...","id":"20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b26797-bc2e-4569-93a6-bc9d6d75214f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","timestamp":"2018. május. 03. 09:22","title":"Elég fura szerzet, de a Ford feltalálta az autó-motorkerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két kormányzati ciklus után lényegében egyetlen független intézményrendszer bevétele maradt hátra a Fidesznek: az igazságszolgáltatásé. Az újabb kétharmad birtokában a bíróságok bedarálása csupán idő kérdése – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Két kormányzati ciklus után lényegében egyetlen független intézményrendszer bevétele maradt hátra a Fidesznek...","id":"20180502_Merenylet_a_biroi_fuggetlenseg_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc7db3b-4bd7-4d4c-9d28-9d53ee94e0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Merenylet_a_biroi_fuggetlenseg_ellen","timestamp":"2018. május. 02. 12:08","title":"Merénylet a bírói függetlenség ellen – elképesztő ötletei vannak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy a bevallási tervezetet ki kell egészítenie. Annak is jelölnie kell ezt a jövedelmet, aki maga készíti el bevallását – figyelmeztetett a NAV.","shortLead":"Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy a bevallási...","id":"20180502_Olcson_vette_dragan_adta_el_ot_even_belul_a_lakasat_Adoznia_kell_utana","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34b669e-642e-4650-9629-b3e5846b3621","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Olcson_vette_dragan_adta_el_ot_even_belul_a_lakasat_Adoznia_kell_utana","timestamp":"2018. május. 02. 12:56","title":"Olcsón vette, drágán adta el öt éven belül a lakását? Adóznia kell utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élő adásba hívták be Hadházy Ákost, aki egyszer már bizonyította, nem könnyű csőbe húzni – és az M1 után a Kossuth rádiót is szembesítette a közmédiával szembeni jogos, közszolgálati elvekkel.\r

\r

","shortLead":"Élő adásba hívták be Hadházy Ákost, aki egyszer már bizonyította, nem könnyű csőbe húzni – és az M1 után a Kossuth...","id":"20180502_Hadhazy_most_a_Kossuth_Radiot_trollkodta_meg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9503b6e-3044-433e-8775-55f2b0eeea41","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hadhazy_most_a_Kossuth_Radiot_trollkodta_meg","timestamp":"2018. május. 02. 09:27","title":"Hadházy most a Kossuth Rádiót trollkodta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f968b9e-4a71-4954-801c-51760f754c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jobb fizetésért más céghez mentek a mozdonyvezetők, egy részük külföldre. A GYSEV szerint nem arról van szó, hogy az érintett munkatársak hirtelen és egyszerre mondtak volna fel, pótlásukat megoldották.","shortLead":"Jobb fizetésért más céghez mentek a mozdonyvezetők, egy részük külföldre. A GYSEV szerint nem arról van szó...","id":"20180502_par_het_alatt_nyolc_mozdonyvezeto_hagyta_ott_a_gysevet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f968b9e-4a71-4954-801c-51760f754c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b60f89-e6f0-496a-82bc-8b8f3942a8f6","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_par_het_alatt_nyolc_mozdonyvezeto_hagyta_ott_a_gysevet","timestamp":"2018. május. 02. 11:08","title":"Pár hét alatt nyolc mozdonyvezető hagyta ott a GYSEV-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint a jövőre esedékes EP-választás volt a téma Orbán Viktor és az Európai Néppárt vezetői között, a Néppárt elnöke nem akart nyilatkozni. Joseph Daul annyit üzent, még tárgyalnak Orbánnal. A feszültség régóta fennáll Orbán és a Néppárt több tagja között.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint a jövőre esedékes EP-választás volt a téma Orbán Viktor és az Európai Néppárt...","id":"20180502_orban_weber_daul_brusszel_epp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79a5146-8116-4bb1-975e-9f492876a5a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_orban_weber_daul_brusszel_epp","timestamp":"2018. május. 02. 21:55","title":"Kétórás volt Orbán brüsszeli raportja, politikailag kényes ügyekről beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]