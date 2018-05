Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78ede1c7-d97a-454b-b450-08087a2e5a32","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az A45-ös modell riválisainak nem lesz könnyű dolguk, ha le akarják győzni az új modellt.","shortLead":"Az A45-ös modell riválisainak nem lesz könnyű dolguk, ha le akarják győzni az új modellt.","id":"20180507_400_loeros_uj_kecskemeti_mercedes_aosztaly_cla_kombi_kupe_a45","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ede1c7-d97a-454b-b450-08087a2e5a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75afb4d0-82aa-4e31-9a8f-c747498708e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_400_loeros_uj_kecskemeti_mercedes_aosztaly_cla_kombi_kupe_a45","timestamp":"2018. május. 07. 08:21","title":"Ilyen lehet a 400+ lóerős új kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül a nemzetközi közönség elé a Filmalap Inkubátor programjában készült alkotás. Ebből az alkalomból beszélgettünk Szamosi Zsófiával hétköznapi hősökről, a rutinban felőrlődő kapcsolatokról, az Oscar-díj utórezgéseiről és az élet kiszámíthatatlanságáról.","shortLead":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül...","id":"20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd794c25-a71f-4cf2-977e-e250262112d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","timestamp":"2018. május. 07. 20:20","title":"Szamosi Zsófia: Közben az élet kicsúszik a kezünk közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180506_xiaomi_titka_profit_uj_gmail_bill_gates_donald_trump_tanacsado_nvidia_kepmanipulalo_global_legal_hackathon_bme","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea32aa-2f49-4995-9083-f9df483f3cc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_xiaomi_titka_profit_uj_gmail_bill_gates_donald_trump_tanacsado_nvidia_kepmanipulalo_global_legal_hackathon_bme","timestamp":"2018. május. 06. 12:00","title":"Ez történt: kiderült, miért olyan olcsók a Xiaomi telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Öt helyett már csak két évig lehet szüneteltetni az egyéni vállalkozói munkát, de az adóbevallásnál is vigyáznia kell annak, aki így dönt.","shortLead":"Öt helyett már csak két évig lehet szüneteltetni az egyéni vállalkozói munkát, de az adóbevallásnál is vigyáznia kell...","id":"20180507_Szunetelteti_az_egyeni_vallalkozasat_Jo_ha_erre_figyel_az_adobevallasnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c780fbe-5b2f-4bce-bb68-e0f9f9cd1b9e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180507_Szunetelteti_az_egyeni_vallalkozasat_Jo_ha_erre_figyel_az_adobevallasnal","timestamp":"2018. május. 07. 13:57","title":"Szünetelteti az egyéni vállalkozását? Jó, ha erre figyel az adóbevallásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt, mindent látó rendszert, mely kizárólag a vállalat munkatársainak fiókját hivatott megvédeni. Itt egy újabb dolog, amiről elfelejtettek, vagy csak nem akartak szólni Zuckerbergék.","shortLead":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt...","id":"20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d248800-8006-42d8-979f-1c3a681a5570","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","timestamp":"2018. május. 07. 08:03","title":"Kiderült, hogy van a Facebooknál egy \"mindent látó szem\", de csak a Facebook-alkalmazottakat védik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b322233d-d094-4e76-a810-51ddde7cb989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a vadonatúj GTI-nek már az Autobahnon sem lesz sok igazi ellenfele.","shortLead":"Ennek a vadonatúj GTI-nek már az Autobahnon sem lesz sok igazi ellenfele.","id":"20180507_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_sportauto_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b322233d-d094-4e76-a810-51ddde7cb989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4357ca96-0f13-46e6-8707-94d52e0a745b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_sportauto_tuning","timestamp":"2018. május. 07. 13:24","title":"A valaha készült leggyorsabb Golf GTI-vel készül a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","shortLead":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","id":"20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49baf9e-1d5b-4d08-ba04-59319d6f394c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","timestamp":"2018. május. 07. 11:21","title":"Ez az a BMW, ami megmutatja, hogy miért szeretjük igazán a bajor márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos szónok egy londoni tüntetésen azt állította, az Orbán-kormány meghívására Budapestre jön a hónap végén. ","shortLead":"A szélsőjobbos szónok egy londoni tüntetésen azt állította, az Orbán-kormány meghívására Budapestre jön a hónap végén. ","id":"20180507_Milo_Yiannopoulos_szerint_az_Orbankormany_meghivta_Budapestremil","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d19e33c-8178-4eb1-8e4c-753ac5129118","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Milo_Yiannopoulos_szerint_az_Orbankormany_meghivta_Budapestremil","timestamp":"2018. május. 07. 07:10","title":"Milo Yiannopoulos szerint az Orbán-kormány meghívta Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]