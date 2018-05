Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Először számolták ki kutatók a turizmussal járó szén-dioxid-kibocsátást. Az adatok ijesztők: a szektor az összes CO2-kibocsátás 8 százalékáért felel. Az adatok ijesztők: a szektor az összes CO2-kibocsátás 8 százalékáért felel. Miközben nyaral, gondoljon arra is, hogy ezzel tönkre teszi környezetét. Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv. Lehet, hogy vonatozni akart, de gyalogolnia kell. Hihetetlen izgalmakat hozott a finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjében: a győri kapus, Kiss Éva hatalmas védése döntött a győzelemről. Ez a védés kellett ahhoz, hogy újra BL-t nyerjenek a győri kézilabdázók. Polók, Seatok és Ibizák is vannak köztük. Az ügyfelektől azt kérik, hogy a javításig ne használják hátul a középső ülést. Majdnem félmillió autót hív vissza a Volkswagen biztonságiöv-hiba miatt. A Harvard Egyetem kutatói lézerek segítségével formáltak két különálló atomot molekulává úgy, hogy ahhoz semmilyen kémiai reakció nem kellett. Tudományos szenzáció: "megkerülték" a kémia törvényeit a Harvard kutatói. Vajna Tímea nélkül nincs buli Cannes-ban. Bruce Johnson szerint teljesen természetes, hogy ha nem tudja másra bízni a gyerek felügyeletét, akkor babával a karján jön be oktatni. Gyerekével a karján tartotta meg az előadását a fizikaprofesszor. A 24.hu olvasója apját vitte műtétre a székesfehérvári kórházba, amikor elsétált mellette egy mentőtiszt egy használt tűkkel teli zsákkal. Használt injekciós tű szúrt meg egy kórházi látogatót.