Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők előtt sok kritikus észrevétel is elhangzott Benkő Tibor szájából, amit a korábbi Orbán-kormányok magukra vehet(né)nek. Mindkét bizottság alkalmasnak látta a jelöltet.\r

\r

","shortLead":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők...","id":"20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a702608-ae16-4764-89e7-2fc9fac9cdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","timestamp":"2018. május. 14. 13:01","title":"Benkő Tibor az alapokról építene új honvédséget, míg Németh Szilárd politizál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06111629-1d7d-4a71-8b0e-087c7ab45e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Még nincs veszély, de lehet, ezért fontos a határzár mielőbbi felépítése” – érvelt a kerítés megépítése mellett Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium akkori államtitkára egy 2015 júliusában rendezett gazdafórumon Mórahalmon. Nagy szerint beláthatatlan károkat okozhatnak a növény- és állatbetegséget terjesztő vírusok, baktériumok, amelyeket a migránsok hurcolnak Magyarországra a szendvicseikben. ","shortLead":"„Még nincs veszély, de lehet, ezért fontos a határzár mielőbbi felépítése” – érvelt a kerítés megépítése mellett Nagy...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_mar_2015ben_is_migransok_betegsegeket_terjeszto_szendvicseivel_riogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06111629-1d7d-4a71-8b0e-087c7ab45e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0356fb44-74e1-4c64-bbde-1a6ecb703dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_mar_2015ben_is_migransok_betegsegeket_terjeszto_szendvicseivel_riogatott","timestamp":"2018. május. 14. 16:51","title":"Az új agrárminiszter már 2015-ben is a migránsok betegségeket terjesztő szendvicseivel riogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Schmidt Mária maradt a placcon a nagy vitában, ellenfele nincs, jöhet az avatás.","shortLead":"Schmidt Mária maradt a placcon a nagy vitában, ellenfele nincs, jöhet az avatás.","id":"20180514_Hamarosan_megnyilhat_a_Sorsok_haza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b090a6-3463-4f14-be87-987369ebcb20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Hamarosan_megnyilhat_a_Sorsok_haza","timestamp":"2018. május. 14. 17:10","title":"Lázár elment, a Mazsihiszt lenyomják, hamarosan megnyílhat a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lánc több üzletét is megfenyegették, már nyomoznak. ","shortLead":"A lánc több üzletét is megfenyegették, már nyomoznak. ","id":"20180514_A_Spar_is_erintett_a_tejszennyezesben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9f8fa4-60d6-44ed-b3ea-cb0971715a75","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_A_Spar_is_erintett_a_tejszennyezesben","timestamp":"2018. május. 14. 15:36","title":"A Spar is érintett a tejszennyezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","shortLead":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","id":"20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a1e390-cebd-4349-b981-04e4cf28dd1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","timestamp":"2018. május. 14. 08:21","title":"Csinált egy új videót a Tesla – ön is észrevette benne az elrejtett apróságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7037de0e-6a17-42f7-bb09-999b5fe9fce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozott előnye a kormányoldali zsebmédiának, hogy a szereplői a legkülönfélébb kombinációkban újrahasznosíthatók. A hét azzal indult, hogy a Figyelő főszerkesztője a Tv2 reggeli műsorában a Századvég politológusként szakértette az Emmi működését, és arra jutott, hogy Balog Zoltánék eredményeik „önmagukért beszélnek”. Ami végül is igaz, csak mínuszos előjellel.","shortLead":"Határozott előnye a kormányoldali zsebmédiának, hogy a szereplői a legkülönfélébb kombinációkban újrahasznosíthatók...","id":"20180514_Megint_hulyenek_neznek_a_Tv2n_meg_a_szuletesszamot_is_Balog_Zoltan_dinamikus_EMMIje_huzta_fel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7037de0e-6a17-42f7-bb09-999b5fe9fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9faa554-624c-4383-9fc2-f89b4d923569","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Megint_hulyenek_neznek_a_Tv2n_meg_a_szuletesszamot_is_Balog_Zoltan_dinamikus_EMMIje_huzta_fel","timestamp":"2018. május. 14. 11:19","title":"Megint hülyének néz a Tv2: a születésszám Balog Zoltán dinamikus Emmijének köszönhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594dec83-ee82-486c-9f1d-911fb31bcca0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa fűszere címmel készített imázsfilmet Budapestről a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), amely ezzel átfogó, a fővárosra összpontosító nemzetközi kampányt indít. ","shortLead":"Európa fűszere címmel készített imázsfilmet Budapestről a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), amely ezzel átfogó...","id":"20180514_imazsfilm_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594dec83-ee82-486c-9f1d-911fb31bcca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e436b-19d3-4caf-a001-5b58990b3e98","keywords":null,"link":"/elet/20180514_imazsfilm_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2018. május. 14. 13:51","title":"Ha ön külföldi lenne, meggyőzné ez a videó, hogy eljöjjön Budapestre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","shortLead":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","id":"20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e6375-2374-4d10-9fc8-9ffb6d1df554","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","timestamp":"2018. május. 14. 12:25","title":"Tovább nőtt a kivándorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]