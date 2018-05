Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","shortLead":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","id":"20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872932da-ca81-45f7-9258-41f3f1886ac6","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","timestamp":"2018. május. 21. 21:15","title":"Jót röhögtek a német vicclapnál a magyar köztévén, miután átvette az álhírüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de a bőrredők tanulmányozása hamarosan az egészségügyben is kulcsszerephez juthat.","shortLead":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de...","id":"201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3975fc35-dcad-4ff6-bde5-2a9f15c46b79","keywords":null,"link":"/tudomany/201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","timestamp":"2018. május. 20. 20:00","title":"Tudja, hogy mit árul el önről az ujjlenyomata? Jóval többet, mint hinné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly december elej után közel fél évnek kellett eltelnie, hogy újra nagyobb szabású akciót hirdessen a világ legnépszerűbb zenehallgató szolgáltatásaként működő Spotify.","shortLead":"Tavaly december elej után közel fél évnek kellett eltelnie, hogy újra nagyobb szabású akciót hirdessen a világ...","id":"20180521_spotify_elofizetes_olcson_akcio_3_honap_1_araert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f53a86-088e-49d2-92e8-3f963d1e2168","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_spotify_elofizetes_olcson_akcio_3_honap_1_araert","timestamp":"2018. május. 21. 09:03","title":"Korlátlan Spotify: 4800 forint helyett most 1600 forintot kell csak befizetnie, hogy 3 hónapig kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e2d59c-f153-48f5-9e5f-f9363a556ff5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"72 évesen meghalt Ku Bon Mu, a dél-koreai LG Group elnöke, aki 23 éven át vezette a céget. ","shortLead":"72 évesen meghalt Ku Bon Mu, a dél-koreai LG Group elnöke, aki 23 éven át vezette a céget. ","id":"20180521_meghalt_ku_bon_mu_lg_elnok_lg_group","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00e2d59c-f153-48f5-9e5f-f9363a556ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479ca286-1f42-4b0c-aec8-dfb06d64aaf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_meghalt_ku_bon_mu_lg_elnok_lg_group","timestamp":"2018. május. 21. 11:03","title":"Meghalt az ember, aki 23 év alatt sikerre vitte az LG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35736b24-98f4-477c-aa40-3df7f6fd008b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megvalósult a központi Kormányzati Adattrezor csak \"magyar módra\": mivel még nem épült ki a rendszer és nem lehet simán online feltölteni az adatokat, a rendőrség kötelékébe tartozó, fegyveres Állami Futárszolgálat rohangál az adathordozókkal. Sikerült beszélnünk olyan állami szervezetnél dolgozó informatikussal, aki szerint ennek a fapados, offline adattrezor-imitációnak nem sok értelme van, viszont egy csomó munkával, adminisztrációval és költséggel jár. Hogy mennyi (köz)pénzbe fáj mindez, arra a Belügyminisztérium egyelőre nem válaszolt.","shortLead":"Megvalósult a központi Kormányzati Adattrezor csak \"magyar módra\": mivel még nem épült ki a rendszer és nem lehet simán...","id":"20180522_Pornot_is_menthetnenk_az_adattrezorjukba__mi_lett_az_Orbankormany_informatikai_gigaberuhazasabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35736b24-98f4-477c-aa40-3df7f6fd008b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79617225-56c3-4523-bc4c-e5846c8d2202","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Pornot_is_menthetnenk_az_adattrezorjukba__mi_lett_az_Orbankormany_informatikai_gigaberuhazasabol","timestamp":"2018. május. 22. 06:30","title":"„Pornót is beküldhetnénk az adattrezorba” – mi lett Orbánék informatikai gigaberuházásából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","shortLead":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","id":"20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a85d13-9fba-4632-a909-a66c6d45f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","timestamp":"2018. május. 21. 10:41","title":"Együtt ittak a harkányi kocsmában, mégis hagyta, hogy a nő vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","shortLead":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","id":"20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894126-273f-4ae6-8ca4-ee1daad4f4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","timestamp":"2018. május. 22. 10:26","title":"Megállt a forint gyengülése, mindenki Matolcsyékra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2012 előtti autót vezetni veszélyes lehet, a legveszélysebb autós fejlesztés eddig 28 embert ölt meg, a rendőrök pedig profi módon reagálták le, hogy az autósok jelezték egymásnak az ócsai traffipaxot. Mutatjkuk a hét híreit.","shortLead":"2012 előtti autót vezetni veszélyes lehet, a legveszélysebb autós fejlesztés eddig 28 embert ölt meg, a rendőrök pedig...","id":"20180520_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1637892a-4d63-424d-8d4e-3a6a692e0b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 20. 13:16","title":"Tolatóradar: vasárnaptól ezt nézik a rendőrök, ha megállítják a közúti ellenőrzésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]