[{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év elején feltárt Meltdown és Spectre problémákhoz hasonló sérülékenységre bukkant hétfőn a Microsoft, az Intel és a Google szakértői csapata. Igen komoly hibáról van szó, a számítógépek teljesítményvesztését okozhatja, de lenne itt más gond is.","shortLead":"Az év elején feltárt Meltdown és Spectre problémákhoz hasonló sérülékenységre bukkant hétfőn a Microsoft, az Intel és...","id":"20180523_processzor_hiba_spectre_meltdown_teljesitmeny_romlas_speculative_store_bypass_intel_amd_arm","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424b6b5-8d73-48d8-8e2f-31a4bae0bcac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_processzor_hiba_spectre_meltdown_teljesitmeny_romlas_speculative_store_bypass_intel_amd_arm","timestamp":"2018. május. 23. 07:02","title":"Baj van: az ön számítógépét is lassíthatja egy most felfedezett hiba, ráadásul veszélyes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d631b031-aa24-4328-8db5-4070bc0a3ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég meggyőző a Pillangó friss trailere.","shortLead":"Elég meggyőző a Pillangó friss trailere.","id":"20180524_Jon_a_legendas_bortonfilm_remakeje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d631b031-aa24-4328-8db5-4070bc0a3ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215a11fb-2f8d-4bfe-a16c-e9f32c7c4630","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Jon_a_legendas_bortonfilm_remakeje","timestamp":"2018. május. 24. 12:45","title":"Brutális lesz a legendás börtönfilm remake-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c3e05a-c7b8-4afa-8284-7d4486798bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köznevelés, digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások Vajna Tímea barátnőjének közelében.","shortLead":"Köznevelés, digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások Vajna Tímea barátnőjének közelében.","id":"20180524_Vajna_Timi_baratnoje_674_millios_allami_megbizast_kapott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7c3e05a-c7b8-4afa-8284-7d4486798bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fa0c0-9478-48a7-aca6-7c814c70300f","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Vajna_Timi_baratnoje_674_millios_allami_megbizast_kapott","timestamp":"2018. május. 24. 13:00","title":"Vajna Tímea barátnője 674 milliós állami megbízást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","shortLead":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","id":"20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7246e340-efc2-4a71-8fd6-d58e54406324","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","timestamp":"2018. május. 23. 11:07","title":"Pár óra kellett, hogy hétszeresen túlteljesítsen a fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","shortLead":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","id":"20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccb7f49-45a5-460d-b2c4-ca373316e449","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 20:45","title":"Magyar családokat is evakuáltak a Hawaiin kitört vulkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Belarusz Köztársaságba tartó utasszállító nem lépett kapcsolatba a szlovén polgári légiforgalmi hatósággal.","shortLead":"A Belarusz Köztársaságba tartó utasszállító nem lépett kapcsolatba a szlovén polgári légiforgalmi hatósággal.","id":"20180522_riasztottak_a_magyar_gripeneket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484cdf47-c030-4750-ae13-ae8f6576f607","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_riasztottak_a_magyar_gripeneket","timestamp":"2018. május. 22. 19:58","title":"Megint dolguk volt a magyar Gripeneknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","shortLead":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","id":"20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e00a3f-949f-4dfd-b9da-97dd5f00e545","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","timestamp":"2018. május. 23. 10:49","title":"Mégsem épít gyárat Baranyában a német multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0886e51f-dee8-4fe4-a878-0ed20157e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180524_Seggnyalas_csucsot_dontott_a_Nemzeti_Sport_Orban_a_legenda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0886e51f-dee8-4fe4-a878-0ed20157e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0f4438-d658-40dd-aa49-8a178553829e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Seggnyalas_csucsot_dontott_a_Nemzeti_Sport_Orban_a_legenda","timestamp":"2018. május. 24. 10:31","title":"Seggnyaláscsúcsot döntött a Nemzeti Sport: Orbán, a legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]