[{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","shortLead":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","id":"20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b029bf-8e01-42fc-84d0-0e273f0f6226","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","timestamp":"2018. június. 14. 09:16","title":"Meghan Markle is úgy utazik, mint bárki más, csak épp a királynővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, amit be is jelentettek a világbajnokság előtt, erre pedig Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó-szövetség úgy felhúzta magát, hogy kivágta az edzőt.","shortLead":"Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, amit be is jelentettek a világbajnokság előtt, erre pedig Luis Rubiales, a Spanyol...","id":"20180613_Kirugtak_a_spanyol_szovetsegi_kapitanyt__a_vb_elott_egy_nappal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807e8ee2-4a7c-405d-b148-45009deb9ca3","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Kirugtak_a_spanyol_szovetsegi_kapitanyt__a_vb_elott_egy_nappal","timestamp":"2018. június. 13. 12:15","title":"Kirúgták a spanyol szövetségi kapitányt – a vb előtt egy nappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és élményekkel tanulhatnak, kikapcsolódhatnak. A nyaralás egyben az önbecsülésük erősítésének is fontos. A szervezőknek viszont még szükségük lenne egy kis segítségre.\r

\r

","shortLead":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és...","id":"20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038e903-8e60-4ef9-b46a-788c567a16fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","timestamp":"2018. június. 12. 15:43","title":"Nyomorban élő roma gyerekek táboroztatására gyűjtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemzetpusztító baj van az iskola körül – mondja a gyerekpszichológus, aki D. Tóth Kriszta vendége volt az Elviszlek magammal című műsorban.","shortLead":"Nemzetpusztító baj van az iskola körül – mondja a gyerekpszichológus, aki D. Tóth Kriszta vendége volt az Elviszlek...","id":"20180613_Vekerdy_A_mai_iskola_kinzo_gyotro_pusztito","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbacb30b-ed01-4c74-aa40-28ce0fa662ee","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Vekerdy_A_mai_iskola_kinzo_gyotro_pusztito","timestamp":"2018. június. 13. 16:15","title":"Vekerdy: A mai iskola kínzó, gyötrő, pusztító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely beszélt erről a Kormányinfón.","shortLead":"Gulyás Gergely beszélt erről a Kormányinfón.","id":"20180614_Igy_fogja_konnyiteni_a_nyugdijasok_munkavallalasat_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a088fb54-5ab1-4185-980f-093ee83c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Igy_fogja_konnyiteni_a_nyugdijasok_munkavallalasat_a_kormany","timestamp":"2018. június. 14. 11:04","title":"Így fogja könnyíteni a nyugdíjasok munkavállalását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","shortLead":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","id":"20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55f1961-880c-44d2-960f-6894731b5306","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","timestamp":"2018. június. 13. 12:21","title":"95 éves férfit rabolt ki három tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e300ce0-f7d2-437a-b094-7afe89703eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hat embert letartóztattak, hármat pedig őrizetbe vettek Rómában, ahol az új focistadion építése kapcsán felmerült bűnügyekbe számos ismert politikus bukhat bele.","shortLead":"Hat embert letartóztattak, hármat pedig őrizetbe vettek Rómában, ahol az új focistadion építése kapcsán felmerült...","id":"20180614_Beindultak_a_letartoztatasok_a_stadionepiteshez_kapcsolodo_bunugyekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e300ce0-f7d2-437a-b094-7afe89703eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433bc4fa-7cdb-4c42-9d89-3712203e1d95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Beindultak_a_letartoztatasok_a_stadionepiteshez_kapcsolodo_bunugyekben","timestamp":"2018. június. 14. 10:42","title":"Beindultak a letartóztatások a stadionépítéshez kapcsolódó bűnügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c20de-fa21-4958-8647-6e26498559b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Nezzuk_vissza_Itt_van_ket_dal_a_tavalyi_Lovasieletmukoncertbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c20de-fa21-4958-8647-6e26498559b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c9d74e-9ad2-4b2a-9bb2-2565be43098e","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Nezzuk_vissza_Itt_van_ket_dal_a_tavalyi_Lovasieletmukoncertbol","timestamp":"2018. június. 12. 13:19","title":"Nézzük vissza! Itt van két dal a Lovasi-életműkoncertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]