Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, amit be is jelentettek a világbajnokság előtt, erre pedig Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó-szövetség úgy felhúzta magát, hogy kivágta az edzőt.","shortLead":"Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, amit be is jelentettek a világbajnokság előtt, erre pedig Luis Rubiales, a Spanyol...","id":"20180613_Kirugtak_a_spanyol_szovetsegi_kapitanyt__a_vb_elott_egy_nappal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807e8ee2-4a7c-405d-b148-45009deb9ca3","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Kirugtak_a_spanyol_szovetsegi_kapitanyt__a_vb_elott_egy_nappal","timestamp":"2018. június. 13. 12:15","title":"Kirúgták a spanyol szövetségi kapitányt – a vb előtt egy nappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A szellem – így hívták egymás között a brit National Crime Agency nyomozói James Mulvey-t, aki a kokain és marihuánacsempészet királya volt Nagy-Britanniában. Módszere roppant egyszerű volt.","shortLead":"A szellem – így hívták egymás között a brit National Crime Agency nyomozói James Mulvey-t, aki a kokain és...","id":"20180614_Litvan_kommandosok_fogtak_el_a_brit_kokokiralyt_32_evet_kapott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b1fad-b569-4cca-9477-072cd24b530c","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Litvan_kommandosok_fogtak_el_a_brit_kokokiralyt_32_evet_kapott","timestamp":"2018. június. 14. 13:14","title":"Litván kommandósok fogták el a brit \"kokókirályt\", 32 évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt asztalhoz hívja az Állami Számvevőszéket.","shortLead":"A párt asztalhoz hívja az Állami Számvevőszéket.","id":"20180613_A_Jobbik_leulne_targyalni_hogy_ne_zarjak_el_a_penzcsapot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ccafb-753c-4bda-9600-22849dfd2a88","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_A_Jobbik_leulne_targyalni_hogy_ne_zarjak_el_a_penzcsapot","timestamp":"2018. június. 13. 16:20","title":"A Jobbik leülne tárgyalni, hogy ne zárják el a pénzcsapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","shortLead":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","id":"20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c2b10b-72a5-455a-bf46-7033a4f618cf","keywords":null,"link":"/elet/20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","timestamp":"2018. június. 13. 14:59","title":"Remix készült a Kétfarkú MTVA-s szerepléséből. Kotkodács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44179907-a147-4a32-8a06-4203294612ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Szerda délután az ország délnyugati határában lehet felhőszakadásra, zivatarra számítani, de később az ország egész területére kiterjedhetnek a viharok. Csütörtökön sok eső eshet.","shortLead":"Szerda délután az ország délnyugati határában lehet felhőszakadásra, zivatarra számítani, de később az ország egész...","id":"20180613_Szerda_delutan_is_szamithat_zivatarokra_felhoszakadasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44179907-a147-4a32-8a06-4203294612ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9b8a00-d4c7-46fa-ab9b-08b4698fe38c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180613_Szerda_delutan_is_szamithat_zivatarokra_felhoszakadasra","timestamp":"2018. június. 13. 16:21","title":"Szerda délután is számíthat zivatarokra, felhőszakadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után első fokon felmentéssel zárult az a büntetőügy, amelyben a Postapalota eladása miatt hűtlen kezeléssel vádolták a Magyar Posta korábbi vezetőit. Tóth Erzsébet bíró finoman odamondogatott a vád állam nevében eljáró képviselőinek is.","shortLead":"Nyolc év után első fokon felmentéssel zárult az a büntetőügy, amelyben a Postapalota eladása miatt hűtlen kezeléssel...","id":"20180614_Politikai_felhangokrol_beszelt_Gyurcsany_miniszterenek_felmentesekor_a_biro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1b32fa-34d2-4420-88f4-3a79bea3700a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Politikai_felhangokrol_beszelt_Gyurcsany_miniszterenek_felmentesekor_a_biro","timestamp":"2018. június. 14. 14:02","title":"Politikai felhangokról beszélt Gyurcsány miniszterének felmentésekor a bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy máris nagyon uborkaszezon van és/vagy tombol az önpíár a Tv2-n: a reggeli műsorban az esti Tények műsorvezetői mondták el, hogy ők a legjobbak. És imádják a hivatásukat. És nem tudtak aludni az amerikai-koreai fejlemények miatt.","shortLead":"Vagy máris nagyon uborkaszezon van és/vagy tombol az önpíár a Tv2-n: a reggeli műsorban az esti Tények műsorvezetői...","id":"20180613_Marsi_Aniko_es_Gonczi_Gabor_eloben_imadta_hivatasat_a_Tenyeknel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecfcbed-5327-454f-9e7b-32c8f13998d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Marsi_Aniko_es_Gonczi_Gabor_eloben_imadta_hivatasat_a_Tenyeknel","timestamp":"2018. június. 13. 11:46","title":"\"Ugyanazt érezzük Ancsával\" – Gönczi Gábor és Marsi Anikó imádja hivatását a Tényeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be9d522-31b4-4ef1-8dc6-8b77082e10b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Nem_az_ordog_az_ember__Csak_elmebeteg__itt_az_uj_Quimbyklip","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be9d522-31b4-4ef1-8dc6-8b77082e10b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c1064-5fc9-42fa-a2bd-e20be017ead9","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Nem_az_ordog_az_ember__Csak_elmebeteg__itt_az_uj_Quimbyklip","timestamp":"2018. június. 14. 10:10","title":"„Nem ördög az ember / Csak elmebeteg” – itt az új Quimby-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]