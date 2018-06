Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a fiatal nőkről mondhat le a munkaerőpiac.","shortLead":"Főleg a fiatal nőkről mondhat le a munkaerőpiac.","id":"20180615_A_magyar_fiatalok_hetede_nem_tanul_es_nem_is_dolgozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9eedcf-3ed5-41b7-829a-bd9e65e782cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_A_magyar_fiatalok_hetede_nem_tanul_es_nem_is_dolgozik","timestamp":"2018. június. 15. 11:10","title":"A magyar fiatalok hetede nem tanul és nem is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9144372-3e01-444a-8a8b-5e61fea59c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Távozik posztjáról a Facebook kommunikációért és közkapcsolatokért felelős alelnöke, Elliot Schrage. Az elmúlt hónapokban ő irányította a sorozatos botrányokba keveredő közösségi oldal válságkommunikációját is.","shortLead":"Távozik posztjáról a Facebook kommunikációért és közkapcsolatokért felelős alelnöke, Elliot Schrage. Az elmúlt...","id":"20180615_facebook_alelnok_elliot_schrage_felmondas_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_adatmegosztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9144372-3e01-444a-8a8b-5e61fea59c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1280f630-ddb8-4e58-838e-05943c58c3f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_facebook_alelnok_elliot_schrage_felmondas_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_adatmegosztas","timestamp":"2018. június. 15. 13:58","title":"10 év után távozik a Facebooktól az ember, aki azért felelt, hogy mire mit válaszoljon a vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","shortLead":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","id":"20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27652d8b-cdeb-47d2-a70c-bd1f2ff8d0f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","timestamp":"2018. június. 16. 15:49","title":"Donald Trump felhívta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3379ac-8255-4b2c-9d6d-4ac0e5a83908","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kora reggel egy férfi bejutott valahogy a kiállítótérbe és kilopakodott a képpel. A pulóverét az arcába húzta, sapka volt a fején, de a biztonsági kamerák mindent felvettek. ","shortLead":"Kora reggel egy férfi bejutott valahogy a kiállítótérbe és kilopakodott a képpel. A pulóverét az arcába húzta, sapka...","id":"20180615_lenyultak_banksy_egyik_kepet_egy_torontoi_kiallitasrol_35_ezer_dollar_a_kar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b3379ac-8255-4b2c-9d6d-4ac0e5a83908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30f8b3d-7f50-4bb1-9600-8cf32700909c","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_lenyultak_banksy_egyik_kepet_egy_torontoi_kiallitasrol_35_ezer_dollar_a_kar","timestamp":"2018. június. 15. 11:17","title":"Lenyúlták Banksy egyik képét egy torontói kiállításról, 35 ezer dollár a kár – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegeden egy közúti ellenőrzésen állították meg Ambrus Attila autóját a rendőrök.","shortLead":"Szegeden egy közúti ellenőrzésen állították meg Ambrus Attila autóját a rendőrök.","id":"20180616_ambrus_attila_viszkis_kozuti_ellenorzes_ittas_vezetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7761b93-6178-41b3-8b16-d76f8fc4b063","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_ambrus_attila_viszkis_kozuti_ellenorzes_ittas_vezetes","timestamp":"2018. június. 16. 19:16","title":"Közúti ellenőrzésen bukott le a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ikonikus budai épületet 2016 nyarán a Magyar Nemzeti Bank alapítványai vették meg.","shortLead":"Az ikonikus budai épületet 2016 nyarán a Magyar Nemzeti Bank alapítványai vették meg.","id":"20180615_Az_osszes_vadlottat_felmentettek_a_hutlen_kezeles_gyanuja_alol_a_Postapalotaperben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10004ba4-0384-4c15-afca-eb58fa5adbfd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Az_osszes_vadlottat_felmentettek_a_hutlen_kezeles_gyanuja_alol_a_Postapalotaperben","timestamp":"2018. június. 15. 13:37","title":"Az összes vádlottat felmentették a hűtlen kezelés gyanúja alól a Postapalota-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8886c9-0f27-49ea-b3c2-f23fa878f2f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kocsmának korábban a NAV-val, most az önkormányzattal gyűlt meg a baja.","shortLead":"A kocsmának korábban a NAV-val, most az önkormányzattal gyűlt meg a baja.","id":"20180616_Bezar_a_Jozsefvaros_egyik_kultikus_szorakozohelye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef8886c9-0f27-49ea-b3c2-f23fa878f2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a0b0e-65c0-4e6e-9614-18d59a40d86d","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_Bezar_a_Jozsefvaros_egyik_kultikus_szorakozohelye","timestamp":"2018. június. 16. 15:42","title":"Bezár a Józsefváros egyik kultikus szórakozóhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","shortLead":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","id":"20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1078fd-cd5b-4848-a9ca-ccf95133aab3","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","timestamp":"2018. június. 15. 15:37","title":"Ezúttal önerőből építkezik az állami pénzekkel elkényeztetett fékgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]