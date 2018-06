Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket. Az sincs biztonságban, aki öt évnél régebben követte el a vétséget, az elévülést ott ugyanis más szabályok szerint számítják, mint Magyarországon. ","shortLead":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket...","id":"20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f1a240-d199-46b3-8901-1b12cb8c49e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","timestamp":"2018. június. 20. 06:30","title":"Óvatosan parkoljon Horvátországban, évek múlva is megbüntethetik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai tevékenységet folytatott a Kósa-ügyben. A kamara határozata után a fideszes politikus úgy látta: a haveri kutyák kimentették a kamarában Helmeczy Lászlót. ","shortLead":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai...","id":"20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d5e2f7-caf0-4b14-82e0-e898aa0cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","timestamp":"2018. június. 19. 16:20","title":"Nem indít fegyelmi eljárást a kamara a csengeri örökösnő ügyvédje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy meccs (három vereség, egy döntetlen) után menesztették a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát. Leekens nem kért végkielégítést. ","shortLead":"Négy meccs (három vereség, egy döntetlen) után menesztették a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát...","id":"20180619_Hivatalos_Leekenst_kirugtak_Rossi_az_uj_magyar_szovetsegi_kapitany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d6377d-cb84-4c12-a2a1-08509c5de523","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Hivatalos_Leekenst_kirugtak_Rossi_az_uj_magyar_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. június. 19. 19:34","title":"Hivatalos: Leekenst kirúgták, Rossi az új magyar szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b2cdd-4692-4559-b1c6-08bf3f0548e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő szezontól Honda-motorra vált a Formula–1-es Red Bull istálló.","shortLead":"A következő szezontól Honda-motorra vált a Formula–1-es Red Bull istálló.","id":"20180619_motorszallitot_valtanak_verstappenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03b2cdd-4692-4559-b1c6-08bf3f0548e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56922058-94f8-4fef-a2d4-bbf1f16b3177","keywords":null,"link":"/sport/20180619_motorszallitot_valtanak_verstappenek","timestamp":"2018. június. 19. 11:11","title":"Motorszállítót váltanak Verstappenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","shortLead":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek...","id":"20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f493bed-8e89-467f-b39c-7229d9c7943d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 08:21","title":"Részegen ült a volánhoz, a ház kerítésében állt meg a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","shortLead":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","id":"20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2c966c-7fa2-4e81-ab90-d3469fb7e15f","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","timestamp":"2018. június. 19. 10:54","title":"83 ezer gyerekpornófotót őrizgetett, 10 év fegyházat kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dab37b0-2c05-4111-b59d-0a062cdd4089","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kezdődik a vébé csoportmeccseinek második köre, pályán az A csoportból Uruguay és Szaúd-Arábia, a B-ből pedig Portugália Marokkó, Irán pedig Spanyolország ellenében. Percről percre.","shortLead":"Kezdődik a vébé csoportmeccseinek második köre, pályán az A csoportból Uruguay és Szaúd-Arábia, a B-ből pedig...","id":"20180620_Konnyu_meccsen_menetelhet_tovabb_Portugalia__ELO","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dab37b0-2c05-4111-b59d-0a062cdd4089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1e1400-370f-4617-8ec1-aa07a4aba56f","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Konnyu_meccsen_menetelhet_tovabb_Portugalia__ELO","timestamp":"2018. június. 20. 10:01","title":"Könnyű meccsen menetelhet tovább Portugália – ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs egységes szempontrendszer arra, hogy mikor tekinthető szükségesnek a szomszédok zavarása. Ezen változtathat most a Kúria állásfoglalása.","shortLead":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs...","id":"20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee78950-5f6c-4b6e-aaa2-82a7bfa88945","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","timestamp":"2018. június. 18. 12:52","title":"Ugató kutya, zajos építkezés, villódzó fényreklám miatt pereskedne? A Kúria szerint sokszor hibás a bírói gyakorlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]