[{"available":true,"c_guid":"64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz, egészséges nemzettudatuk legyen.","shortLead":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz...","id":"20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dad2b8a-4041-4d2f-96a0-267beb486ec4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","timestamp":"2018. június. 18. 20:31","title":"Nem új tantárgy lesz, a meglévő tananyagba integrálják a hazafias nevelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai tevékenységet folytatott a Kósa-ügyben. A kamara határozata után a fideszes politikus úgy látta: a haveri kutyák kimentették a kamarában Helmeczy Lászlót. ","shortLead":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai...","id":"20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d5e2f7-caf0-4b14-82e0-e898aa0cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","timestamp":"2018. június. 19. 16:20","title":"Nem indít fegyelmi eljárást a kamara a csengeri örökösnő ügyvédje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617da70-4e66-4ffc-ad21-6f62c034fa09","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ennek ellenére a csapat és a stáb biztonságban földet ért.

","shortLead":"Ennek ellenére a csapat és a stáb biztonságban földet ért.

","id":"20180619_kigyulladt_a_szaudi_valogatott_repulogepe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8617da70-4e66-4ffc-ad21-6f62c034fa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ba2db8-243e-4610-a21d-ee13bd18eaee","keywords":null,"link":"/sport/20180619_kigyulladt_a_szaudi_valogatott_repulogepe","timestamp":"2018. június. 19. 07:19","title":"Kigyulladt a szaúdi válogatott repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80abf648-9b02-485a-ba1a-28e608dabdcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskola igazgatója az Indexnek letagadta, hogy elküldte volna a gyerekeket, pedig az ügyről tud a polgármester is. A szülők háborognak.

","shortLead":"A középiskola igazgatója az Indexnek letagadta, hogy elküldte volna a gyerekeket, pedig az ügyről tud a polgármester...","id":"20180619_fuvezes_balatonfuredi_kozepiskola","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80abf648-9b02-485a-ba1a-28e608dabdcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3ac0a1-1d49-41d2-bee4-eb8759aed43c","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_fuvezes_balatonfuredi_kozepiskola","timestamp":"2018. június. 19. 07:50","title":"Füvezésért több tucat diákot rúgnának ki egy balatonfüredi iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett cég szerint a frekvenciával kapcsolatos pert még nem zárták le jogerősen, így addig használhatják azt. \r

","shortLead":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett...","id":"20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d16c1-045e-4f0f-bba8-b8729f28d2dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","timestamp":"2018. június. 18. 15:24","title":"Engedély nélkül szól Andy Vajna rádiója a Balatonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját most a német elnök avatta emlékházzá.","shortLead":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját...","id":"20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99c5e8e-0239-447c-88d2-daa690c229a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","timestamp":"2018. június. 19. 11:14","title":"Ebbe a Los Angeles-i villába menekült Thomas Mann a nácik elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22cadef-20e2-4570-851a-1f53ae042f1a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hihetetlen család 2 című animációs film 180 millió dolláros bevételt hozott első hétvégéjén az észak-amerikai mozikban, és ezzel minden idők rekordját megdöntötte a trükkfilmek kategóriájában.","shortLead":"A hihetetlen család 2 című animációs film 180 millió dolláros bevételt hozott első hétvégéjén az észak-amerikai...","id":"20180618_Nagyot_megy_A_hihetetlen_csalad_2_resze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22cadef-20e2-4570-851a-1f53ae042f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193be885-35b4-4321-bcf9-fc3e5016042e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Nagyot_megy_A_hihetetlen_csalad_2_resze","timestamp":"2018. június. 18. 12:19","title":"Nagyot megy A hihetetlen család 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elhangzott a perbeszéd a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyész szerint az összes körülmény egyetlen büntetés kiszabására ad lehetőséget, az pedig ez. ","shortLead":"Elhangzott a perbeszéd a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyész szerint az összes körülmény egyetlen büntetés kiszabására ad...","id":"20180618_eletfogytiglant_kertek_a_terez_koruti_robbantas_gyanusitottjara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907db9a-44c1-4c27-8bb8-9f2690eb4a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_eletfogytiglant_kertek_a_terez_koruti_robbantas_gyanusitottjara","timestamp":"2018. június. 18. 11:04","title":"Életfogytiglant kértek a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]