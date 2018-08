Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","shortLead":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","id":"20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794f1c4-95e9-4e78-ad8f-6d41de21d51d","keywords":null,"link":"/idojaras/20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:20","title":"Még nincs vége: ma már újra 30 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1a3504-7815-47e1-8817-ec5279789707","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ talán leghírhedtebb pályáján már sok mindent láttunk, de ilyet pont még nem.","shortLead":"A világ talán leghírhedtebb pályáján már sok mindent láttunk, de ilyet pont még nem.","id":"20180827_Video_Kereken_szaguldott_a_kis_Daihatsu_a_Nurburgringen_igaz_nem_onszantabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1a3504-7815-47e1-8817-ec5279789707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf273dec-633f-4929-a481-ce5fe918bb28","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Video_Kereken_szaguldott_a_kis_Daihatsu_a_Nurburgringen_igaz_nem_onszantabol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:20","title":"Videó: Két keréken száguldott a kis Daihatsu a Nürburgringen, igaz nem önszántából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Farkas Árpád csak 18 szavazatot kapott a 67-ből a Borsod megyei kistelepülésen, ahol azért írtak ki új választást, mert Farkast falopás miatt eltávolították polgármesteri székéből.","shortLead":"Farkas Árpád csak 18 szavazatot kapott a 67-ből a Borsod megyei kistelepülésen, ahol azért írtak ki új választást, mert...","id":"20180827_Nem_az_ujraindulo_falopo_polgarmester_nyert_az_idokozin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea30b36-972a-4c87-a295-4f3deea127e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Nem_az_ujraindulo_falopo_polgarmester_nyert_az_idokozin","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:51","title":"Nem az újrainduló falopó polgármester nyert az időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23323d2-b3ba-4f84-8804-edddd2a2dfb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton kezdte sorolni a problémákat, Babos Tímea folytatta. Most Temesvári is megszólalt.","shortLead":"Fucsovics Márton kezdte sorolni a problémákat, Babos Tímea folytatta. Most Temesvári is megszólalt.","id":"20180827_temesvari_andrea_is_biralja_a_teniszszovetseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23323d2-b3ba-4f84-8804-edddd2a2dfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad27c20-6e3d-475b-9e97-babc366138a7","keywords":null,"link":"/sport/20180827_temesvari_andrea_is_biralja_a_teniszszovetseget","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:19","title":"Temesvári Andrea is bírálja a teniszszövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV-nek nyilatkozó KDNP-s források szerint nem szigorításról van szó.","shortLead":"Az ATV-nek nyilatkozó KDNP-s források szerint nem szigorításról van szó.","id":"20180827_Valamire_keszulnek_pontositani_akar_az_Emmi_az_abortusz_szabalyain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9174b27-0cba-47fc-88a5-b4d87eb9e8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Valamire_keszulnek_pontositani_akar_az_Emmi_az_abortusz_szabalyain","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:37","title":"Valamire készülnek: pontosítani akar az Emmi az abortusz szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aa03ca-cf9b-4759-95c7-1cf87d0b89f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói Narita repülőtér volt a célállomása a japán All Nippon Airways (ANA) egyik Boeingjének. A pilóták mindent megtettek, végül fel kellett adniuk ottani landolási szándékukat. Az esetről készült felvételeket nézve szinte liftezni kezd az ember gyomra.","shortLead":"A tokiói Narita repülőtér volt a célállomása a japán All Nippon Airways (ANA) egyik Boeingjének. A pilóták mindent...","id":"20180827_ana_all_nippon_airways_boeing_787_dreamliner_leszallas_eros_szelben_video_landolas_megkozelites_atstartolas_tokio_narita_repuloter_tajfun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92aa03ca-cf9b-4759-95c7-1cf87d0b89f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc90f855-a18a-4c32-afaf-6ee5209750d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_ana_all_nippon_airways_boeing_787_dreamliner_leszallas_eros_szelben_video_landolas_megkozelites_atstartolas_tokio_narita_repuloter_tajfun","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:03","title":"Videó: extrém szél fújt Japánban, kétszeri próbálkozás után sem tudott leszállni egy repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f794be6-c75d-409b-abda-e09cb5db62e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb gondot jelentenek a híroldalak és a közösségi médiumok számára az álhírek. A Michigani Egyetem kutatói hatékonynak tűnő segítséget fejlesztettek ki a leleplezésükre.","shortLead":"Egyre nagyobb gondot jelentenek a híroldalak és a közösségi médiumok számára az álhírek. A Michigani Egyetem kutatói...","id":"20180827_michigani_egyetem_szamitogepes_algoritmusa_az_alhrek_kiszuresere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f794be6-c75d-409b-abda-e09cb5db62e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8728bef-13a2-4338-bd0f-be95f7bf24bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_michigani_egyetem_szamitogepes_algoritmusa_az_alhrek_kiszuresere","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:03","title":"Nem várt helyről jöhet a segítség az álhírek leleplezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas sorok kígyóztak, bizonytalan utasok kérdezősködtek vasárnap a Liszt Ferenc repülőtár utasfelvételi pultjai előtt a fapados légitársaságok frissen bevezetett, illetve bevezetendő poggyászszabályzata miatt. ","shortLead":"Hatalmas sorok kígyóztak, bizonytalan utasok kérdezősködtek vasárnap a Liszt Ferenc repülőtár utasfelvételi pultjai...","id":"20180826_Poggyaszkaoszt_okozott_Ferihegyen_a_fapadosok_uj_csomagszabalyzata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824bdc9a-6e4b-4308-971c-34121b34289e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Poggyaszkaoszt_okozott_Ferihegyen_a_fapadosok_uj_csomagszabalyzata","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:55","title":"Poggyászkáoszt okozott Ferihegyen az új fapados csomagszabályzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]