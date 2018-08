Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","shortLead":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","id":"20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd073ef-a5d5-4cb4-9415-8aa210e1598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:50","title":"Tóta W.: Az Élet Iskolája, ahol Isten a tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is jobbat produkál.","shortLead":"A nemrégiben megújult G-osztály közel 600 lóerős csúcsmodelljét szétveti az erő, és még a gyári gyorsulási értéknél is...","id":"20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907bbad0-e3ce-4df7-8f85-890ffda94046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3c155-167d-4a58-9949-2b4d93e71d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180820_video_a_vartnal_is_gyorsabban_katapultal_a_kocka_mercedes_g63_0rol_100ra","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:21","title":"Videó: A vártnál is gyorsabban katapultál a kocka Mercedes-AMG G63 0-ról 100-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81955aec-45f4-479d-9f03-402829e6d09f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az életveszélyes fenyegetés alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.","shortLead":"Az életveszélyes fenyegetés alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.","id":"20180829_Pasztor_Anna_meg_a_vecere_is_testorrel_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81955aec-45f4-479d-9f03-402829e6d09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea813801-11e3-40c9-a344-3973c882ae82","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Pasztor_Anna_meg_a_vecere_is_testorrel_megy","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:05","title":"Pásztor Anna még a vécére is testőrrel megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790f66ce-24be-4565-8374-ed37e4e16b66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Economist című gazdasági hetilap vette sorra, miért kész ráfizetés, ha hosszabb időre bezár az iskola.","shortLead":"Az Economist című gazdasági hetilap vette sorra, miért kész ráfizetés, ha hosszabb időre bezár az iskola.","id":"20180829_Kiderult_a_hosszu_nyari_szunet_csak_art_a_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790f66ce-24be-4565-8374-ed37e4e16b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab04225c-0668-47d3-a3a4-bfafadccc6e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Kiderult_a_hosszu_nyari_szunet_csak_art_a_gyerekeknek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:15","title":"Kiderült, a hosszú nyári szünet csak árt a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem értik, miért intették meg Alize Cornet-t.","shortLead":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem...","id":"20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855520ec-19f7-4c39-9be4-124353a8a733","keywords":null,"link":"/sport/20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:19","title":"Miért csak a nőt büntetik, ha leveszi a pólóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben Magyarország támogatja – mondta Orbán Viktor Milánóban olasz újságíróknak.","shortLead":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben...","id":"20180828_orban_viktor_matteo_salvini_talalkozo_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf32b69b-77f6-429b-b54d-1b107030383f","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_orban_viktor_matteo_salvini_talalkozo_migracio","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:24","title":"Orbán: \"Salvini az én hősöm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsított neve, lakcíme, valamint az áldozat és a szemtanúk adatai is nyilvánosságra kerültek.","shortLead":"A gyanúsított neve, lakcíme, valamint az áldozat és a szemtanúk adatai is nyilvánosságra kerültek.","id":"20180830_Chemnitzi_tuntetesek_valaki_kiszivarogtatta_a_szelsojobboldali_csoportoknak_a_letartoztatott_iraki_ferfi_adatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df59b25d-f49e-4572-9fd0-7fffa36148d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Chemnitzi_tuntetesek_valaki_kiszivarogtatta_a_szelsojobboldali_csoportoknak_a_letartoztatott_iraki_ferfi_adatait","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:55","title":"Chemnitzi tüntetések: valaki kiszivárogtatta a szélsőjobboldali csoportoknak a letartóztatott iraki férfi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa félbeszakadt újságírói tanulmányait. A hazájában halállal fenyegetett, Hamburgban menedéket talált bangladesi férfi ösztöndíjat kapott 54 további diákkal együtt, és szeptembertől kezdte volna az Európai Unió által társfinanszírozott tanulmányait. Ebből nem lesz semmi, mert a CEU utolsó pillanatban a bevándorlási különadóra hivatkozva törölte az OLIve programot. Ananya most nulláról kezdheti újra életét.","shortLead":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa...","id":"20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79612e3-2676-4652-ac42-306cefbb26f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:04","title":"A CEU aláveti magát a kormány akaratának, nem tanít szeptembertől menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]