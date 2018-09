Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának Brexit-párti tagjai arról tanácskoztak, hogyan tudnák elmozdítani a miniszterelnököt.","shortLead":"A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának Brexit-párti tagjai arról tanácskoztak, hogyan tudnák elmozdítani...","id":"20180912_Partjanak_kemenyvonalas_Brexitparti_tagjai_valtanak_le_Theresa_Mayt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b2b934-9da5-46a8-8da7-ed89028114cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Partjanak_kemenyvonalas_Brexitparti_tagjai_valtanak_le_Theresa_Mayt","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:35","title":"Pártjának keményvonalas Brexit-párti tagjai váltanák le Theresa Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9b639-168b-4167-988d-410ed1c62258","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A már 40 országban sikeresen működő vezetéstechnikai programsorozatnak ismét lesz magyar rendezvénye, amelyen ezúttal a kerékpárosok és az autósok biztonságos „együttélése” áll majd a fókuszban.","shortLead":"A már 40 országban sikeresen működő vezetéstechnikai programsorozatnak ismét lesz magyar rendezvénye, amelyen ezúttal...","id":"fordmagyarorszag_20180911_Iden_is_ingyenesen_oktatja_a_Ford_a_frissjogsis_fiatalokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9b639-168b-4167-988d-410ed1c62258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97360f62-5d13-48c9-9ebe-278db91260ea","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20180911_Iden_is_ingyenesen_oktatja_a_Ford_a_frissjogsis_fiatalokat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:34","title":"Idén is ingyenesen oktatja a Ford a frissjogsis fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","id":"20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e16ca-2c17-4df7-a371-6d7af50af87c","keywords":null,"link":"/sport/20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:40","title":"Megvan a válogatott első idei győzelme: 2-1 a görögök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni külképviselet felújítását. 