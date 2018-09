Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyre jobban teljesít a Windows 10, a világ vezető asztali operációs rendszere jelenleg a Windows 7. Úgy tűnik, e tényt még a Microsoft sem hagyhatja figyelmen kívül.","shortLead":"Bár egyre jobban teljesít a Windows 10, a világ vezető asztali operációs rendszere jelenleg a Windows 7. Úgy tűnik, e...","id":"20180911_windows7_tamogatasa_kitolasa_2023","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6db48ac-6255-47f2-a210-e92dc92dd115","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_windows7_tamogatasa_kitolasa_2023","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:03","title":"Windows 7 van a számítógépén? Lenne itt egy elég jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olyan elit munkahelyeken, mint a Szilícium-völgyben vagy a Wall Streeten teljesen bevett szokás a smart drugok (okos gyógyszerek) rendszeres fogyasztása. De vajon milyen hatása van ennek a teljesítményre? Nem halnak-e meg túlságosan korán azok, akik ezeket a csodabogyókat fogyasztják?","shortLead":"Az olyan elit munkahelyeken, mint a Szilícium-völgyben vagy a Wall Streeten teljesen bevett szokás a smart drugok (okos...","id":"20180911_Fontbankjegyekkel_felszippantott_kokain_teljesitmenyfokozo_csodaszerek_a_londoni_Citytol_a_Sziliciumvolgyig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109c735e-92e4-4711-9d22-e96a619d71e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Fontbankjegyekkel_felszippantott_kokain_teljesitmenyfokozo_csodaszerek_a_londoni_Citytol_a_Sziliciumvolgyig","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:07","title":"Fontbankjegyekkel felszippantott kokain, teljesítményfokozó szerek a londoni Citytől a Szilícium-völgyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb29469-4724-46ab-9f70-920aaa4ac1b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig húzódnak a kockázatok.","shortLead":"Az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig húzódnak a kockázatok.","id":"20180912_Megvan_mi_fekezheti_a_gazdasagi_novekedest_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb29469-4724-46ab-9f70-920aaa4ac1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41129f04-e045-4179-b745-338f5a5ed671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Megvan_mi_fekezheti_a_gazdasagi_novekedest_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:57","title":"Megvan, mi fékezheti a gazdasági növekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bolygónk egyik legérdekesebb pontját, a déli-sarkvidéket gyakorta vizsgálják a tudósok. Munkájukhoz mostantól egy sokkal részletesebb domborzati térkép is rendelkezésre áll. ","shortLead":"Bolygónk egyik legérdekesebb pontját, a déli-sarkvidéket gyakorta vizsgálják a tudósok. Munkájukhoz mostantól...","id":"20180911_antarktisz_deli_sarkvidek_terkep_topografia_domborzat_muhold_szuperszamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826cfc3a-8c5f-46b0-b43c-24527d0ba407","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_antarktisz_deli_sarkvidek_terkep_topografia_domborzat_muhold_szuperszamitogep","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:03","title":"Csináltak egy hatalmas felbontású, 150 000 GB méretű térképet az Antarktiszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16283355-f9ec-40b2-bb53-f197b9498cee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kadhafi fia állítja: Líbia finanszírozta Sarközy 2007-es elnökválasztási kampányát. A volt líbiai diktátor második fia, Szaif Al-Iszlam Kadhafi brit ügyvédei útján egy nyolcoldalas, kézzel írott levelet juttatott el a francia hatóságoknak, amelyek már hosszú évek óta nyomoznak a magyar származású exelnök homályos, Líbiával kapcsolatos pénzügyeiben.","shortLead":"Kadhafi fia állítja: Líbia finanszírozta Sarközy 2007-es elnökválasztási kampányát. A volt líbiai diktátor második fia...","id":"20180912_Ragalom_vagy_valosag_Raultek_a_csuszopenzzel_teli_borondre_hogy_be_lehessen_csukni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16283355-f9ec-40b2-bb53-f197b9498cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9ac80-150d-48f6-beae-4d812028ae5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Ragalom_vagy_valosag_Raultek_a_csuszopenzzel_teli_borondre_hogy_be_lehessen_csukni","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:53","title":"Rágalom vagy valóság? Ráültek a csúszópénzes bőröndre, hogy be lehessen csukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja közé.\r

","shortLead":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja...","id":"20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04abb58-0832-4227-90de-f5409347e0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:14","title":"Magyar film nyert Diák Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","shortLead":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","id":"20180911_nissan_pulsar_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce84b3e5-138a-48e2-baf0-abac83a9f516","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_nissan_pulsar_vege","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:44","title":"Elég hamar kiégett a Nissan Pulsar, négy év után beszüntették a gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826b5c28-e810-4eed-bc29-d14e25b9dcbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb cukrot eszünk, ráadásul a hibrid kukorica, a csemegekukorica és a zöldborsó nagyobb területi termelékenységet és jövedelmezőséget produkál.","shortLead":"Kevesebb cukrot eszünk, ráadásul a hibrid kukorica, a csemegekukorica és a zöldborsó nagyobb területi termelékenységet...","id":"20180911_Uj_cukorgyar_Kockazatos_vallalkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826b5c28-e810-4eed-bc29-d14e25b9dcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc799702-f1b8-4c42-9074-81e5a7965ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Uj_cukorgyar_Kockazatos_vallalkozas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:10","title":"Új cukorgyár? Kockázatos vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]