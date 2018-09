Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szivárogtató portál kiötlője titokban orosz vízumot próbált meg szerezni 2010-ben most napvilágra került dokumentumok szerint. ","shortLead":"A szivárogtató portál kiötlője titokban orosz vízumot próbált meg szerezni 2010-ben most napvilágra került dokumentumok...","id":"20180917_Oroszorszag_fele_kacsingatott_a_WikiLeaksalapito_Assange","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d48a7ab-a288-4e7e-9c2c-430ccacfa407","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Oroszorszag_fele_kacsingatott_a_WikiLeaksalapito_Assange","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:03","title":"Oroszország felé kacsingatott a WikiLeaks-alapító Assange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es verzióját az Apple.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es...","id":"20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8bc03b-5c00-4114-a497-795f186ba244","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:38","title":"Ha iPhone-ja van, most frissítsen: már letölthető az új szoftver, benne új funkciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","shortLead":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","id":"20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fac50e-187b-4e4e-939a-c24e4baeb6a9","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:57","title":"Kurz megint szembement Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről, önbizalom-építésről, karrierváltásról és a párkapcsolatok dilemmáiról.","shortLead":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről...","id":"remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c5dcb-86b6-4b08-af07-8c1df88bb43b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:39","title":"„Lesz-e még új párom, karrierem?” Önbizalomépítés, karrierváltás és a párkapcsolat 50-en túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László házelnök az Országházban fogadta a hivatalos látogatásra érkezett Pani Jathotut, a laoszi nemzetgyűlés elnökét és kíséretét.","shortLead":"Kövér László házelnök az Országházban fogadta a hivatalos látogatásra érkezett Pani Jathotut, a laoszi nemzetgyűlés...","id":"20180917_Kover_Laosz_strategiai_partnerunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89aec91-ffba-4227-8254-2c1aebbb7bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kover_Laosz_strategiai_partnerunk","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:10","title":"Kövér: Laosz stratégiai partnerünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök felszólalásával kezdi meg őszi ülésszakát az Országgyűlés.","shortLead":"A miniszterelnök felszólalásával kezdi meg őszi ülésszakát az Országgyűlés.","id":"20180916_Hetfon_Orban_napirend_elott_elemzi_a_helyzetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34134e28-59b7-4c4c-92a5-8d0628ba2df3","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Hetfon_Orban_napirend_elott_elemzi_a_helyzetet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:09","title":"Hétfőn Orbán napirend előtt elemzi a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7782e708-945f-4e0d-af58-bbc60e2fb1fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok szerencsére gond nélkül kicsomózták őket. ","shortLead":"Az orvosok szerencsére gond nélkül kicsomózták őket. ","id":"20180918_Osszegabalyodott_mokusok_mutet_Wisconsin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7782e708-945f-4e0d-af58-bbc60e2fb1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79caba93-7ea9-489b-b49f-575485483117","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Osszegabalyodott_mokusok_mutet_Wisconsin","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:49","title":"Úgy összegabalyodott öt bébimókus farka, hogy szét kellett műteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476be92f-3f4b-49e9-911d-3e89be73db96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Betoppant az azonnali kérdések órájára a miniszterelnök, a jószándékú kérdésekre adott csak normális választ. Demeter Márta elvett tőle egy jó poént.","shortLead":"Betoppant az azonnali kérdések órájára a miniszterelnök, a jószándékú kérdésekre adott csak normális választ. Demeter...","id":"20180917_Orban_Mit_kerestem_volna_a_Priedeon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476be92f-3f4b-49e9-911d-3e89be73db96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f7714-6e98-40dc-8a1c-ec3f5a5398e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Mit_kerestem_volna_a_Priedeon","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:51","title":"Orbán: \"Mit kerestem volna a Pride-on?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]