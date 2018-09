Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket parlagfű-allergia gyógyítására ajánlanak az interneten. ","shortLead":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket...","id":"20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fa8ca-795b-46a4-8c04-a986a4a4fde6","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","timestamp":"2018. szeptember. 08. 21:27","title":"Ne dőljön be a parlagfűlekvárnak, tönkre mehet az egészsége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aece3ac3-4574-4700-a25b-8dd30d9e1b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttervezett kezelőfelülettel, új funkciókkal ünnepelte meg a Google, hogy tízéves lett a Chrome. A legújabb böngészőváltozat azonban nem tökéletes.","shortLead":"Áttervezett kezelőfelülettel, új funkciókkal ünnepelte meg a Google, hogy tízéves lett a Chrome. A legújabb...","id":"20180910_felhasznaloi_panaszok_chrome_69_hibak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aece3ac3-4574-4700-a25b-8dd30d9e1b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb69afd5-744f-4326-9be0-094a2dbb4fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_felhasznaloi_panaszok_chrome_69_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:03","title":"Van egy kis gond az új Chrome-mal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókját is kitegyék az épületből. ","shortLead":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz...","id":"20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4440bfa8-5e36-4e29-88ba-5160f03d701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:56","title":"Garancsiék csinálnak szállodát a Hello Baby Bar épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","shortLead":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","id":"20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c9236-d0bf-4277-b21e-b53a0821e646","keywords":null,"link":"/velemeny/20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:18","title":"Dobozi István: Ez nem az amerikai nagykövet külön produkciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A probiotikumok, vagyis a jótékony baktériumokat tartalmazó táplálékkiegészítők fogyasztásának \"alig van hatása a szervezetre\" – állapította meg egy nagyszabású elemzés, melyet izraeli tudósok végeztek.","shortLead":"A probiotikumok, vagyis a jótékony baktériumokat tartalmazó táplálékkiegészítők fogyasztásának \"alig van hatása...","id":"20180910_probiotikumok_hatasa_mellekhatasok_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf144303-7e7f-443f-9c6e-abdae5977e82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_probiotikumok_hatasa_mellekhatasok_kutatas","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:03","title":"Ezt is hiába esszük? A probiotikumoknak \"alig van hatása\", ezt állítják kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István.","shortLead":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és...","id":"20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14165f-e33b-44fd-819a-ae94d24a0a3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:41","title":"Talán a BMW-gyár érkezését üdvözlik Tiborczék a szép X3-assal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"6:3, 7:6 (7-4), 6:3-ra verte Del Potrót. ","shortLead":"6:3, 7:6 (7-4), 6:3-ra verte Del Potrót. ","id":"20180910_Djokovic_nyerte_a_US_Opent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1802c22-9ac3-4076-add9-c8282ccfb809","keywords":null,"link":"/sport/20180910_Djokovic_nyerte_a_US_Opent","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:54","title":"Djokovic nyerte a US Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4652f5-d073-4893-9898-1ddefabeb80f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő tiszteletét tette a US Openen, és természetesen nem jött zavarba a kameráktól.","shortLead":"A színésznő tiszteletét tette a US Openen, és természetesen nem jött zavarba a kameráktól.","id":"20180910_Meryl_Streep_sorrel_a_kezeben_is_tokeletes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd4652f5-d073-4893-9898-1ddefabeb80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7718c6-4747-4225-9cb9-5f15db0924db","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Meryl_Streep_sorrel_a_kezeben_is_tokeletes","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:14","title":"Meryl Streep sörrel a kezében is tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]