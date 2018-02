[{"available":true,"c_guid":"7aec85a8-0208-4fd0-9cd5-a1aee2fcb051","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan egymilliárd forintnál is több pénzbe kerül egy kilométer pályafelújítás, egy perc gyorsulást pedig kilencmilliárd forintból tudtak kihozni.","shortLead":"Átlagosan egymilliárd forintnál is több pénzbe kerül egy kilométer pályafelújítás, egy perc gyorsulást pedig...","id":"20180131_Vasuti_felujitasok_egymilliard_forintbol_6_masodpercet_sporolunk_a_menetidon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aec85a8-0208-4fd0-9cd5-a1aee2fcb051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53bc678-c02e-4538-b34e-521e702d9ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Vasuti_felujitasok_egymilliard_forintbol_6_masodpercet_sporolunk_a_menetidon","timestamp":"2018. január. 31. 08:33","title":"Vasúti felújítások: egymilliárd forintból 6 másodpercet spórolunk a menetidőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az újabb áremelés után már csak négy forinttal olcsóbb a benzin a gázolajnál.","shortLead":"Az újabb áremelés után már csak négy forinttal olcsóbb a benzin a gázolajnál.","id":"20180131_Tovabb_dragult_a_benzin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6350ff6-3935-4837-b939-a127b8700f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Tovabb_dragult_a_benzin","timestamp":"2018. január. 31. 05:15","title":"Tovább drágult a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dedd572-fa7d-4ef3-bc2e-1b164a40ed9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dóri Háznak most egyetlen lakója van, az ő lélegeztetőgépének köszönhetően nem kötik ki az áramot, a fűtést viszont nemsokára kikapcsolhatják a fenntartó alapítvány anyagi problémái miatt.","shortLead":"A Dóri Háznak most egyetlen lakója van, az ő lélegeztetőgépének köszönhetően nem kötik ki az áramot, a fűtést viszont...","id":"20180131_a_tulelesert_kuzd_a_pecsi_gyermekhospice_haz_nemsokara_kikapcsolhatjak_a_futest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dedd572-fa7d-4ef3-bc2e-1b164a40ed9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a341e77-a674-4288-8240-0789d6470864","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_a_tulelesert_kuzd_a_pecsi_gyermekhospice_haz_nemsokara_kikapcsolhatjak_a_futest","timestamp":"2018. január. 31. 08:45","title":"A túlélésért küzd a pécsi gyermekhospice ház, nemsokára kikapcsolhatják a fűtést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8126005e-dcfd-4ca0-a498-19f8caad7331","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Michael Jacksont és az Avatar lényeit ábrázoló freskók között még a nem hívők is megnyugvásra lelhetnek. ","shortLead":"A Michael Jacksont és az Avatar lényeit ábrázoló freskók között még a nem hívők is megnyugvásra lelhetnek. ","id":"20180131_Ha_ugy_erzi_szeretne_elmelyulni_es_megtisztulni_a_valasztasok_elott_keresse_fel_ezeket_a_helyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8126005e-dcfd-4ca0-a498-19f8caad7331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12cca08-0aa0-4f36-b8fd-d0cdf6747882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Ha_ugy_erzi_szeretne_elmelyulni_es_megtisztulni_a_valasztasok_elott_keresse_fel_ezeket_a_helyeket","timestamp":"2018. január. 31. 12:33","title":"Ha szeretne magába szállni még a választások előtt, keresse fel ezeket a helyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06aa47e-0c77-4e93-a5e4-b0f119f2899c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A függetlenségi folyamat végéről, a spanyol kormány győzelméről, és az ő feláldozásáról írt Carles Puigdemont, Katalónia volt elnöke egy privát, mobiltelefonos üzenetben, amelyet az egyik országos spanyol televízió tett közzé szerdán.","shortLead":"A függetlenségi folyamat végéről, a spanyol kormány győzelméről, és az ő feláldozásáról írt Carles Puigdemont...","id":"20180131_kiszivargott_uzenet_puigdemont_lemondott_a_katalan_fuggetlensegrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06aa47e-0c77-4e93-a5e4-b0f119f2899c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2da7e0a-a625-4a6a-ab04-7f2a7e0f9730","keywords":null,"link":"/vilag/20180131_kiszivargott_uzenet_puigdemont_lemondott_a_katalan_fuggetlensegrol","timestamp":"2018. január. 31. 16:26","title":"Kiszivárgott üzenet: a volt elnök lemondott a katalán függetlenségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e0372-2565-4057-a471-ccf6afc32ed9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nincs meglepetés, Vidnyánszky Attila újra pályázott. A pályázatot elbíráló bizottság várhatóan február 8-án ül össze.","shortLead":"Nincs meglepetés, Vidnyánszky Attila újra pályázott. A pályázatot elbíráló bizottság várhatóan február 8-án ül össze.","id":"20180201_vidnyanszky_attila_tovabb_akarja_vezetni_a_nemzeti_szinhazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=374e0372-2565-4057-a471-ccf6afc32ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950c985-f313-4b04-bd34-885a1a642685","keywords":null,"link":"/kultura/20180201_vidnyanszky_attila_tovabb_akarja_vezetni_a_nemzeti_szinhazat","timestamp":"2018. február. 01. 14:53","title":"Vidnyánszky Attila tovább akarja vezetni a Nemzeti Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a99ebf-a978-454e-a051-ac6f5204a348","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak olyan autók, melyek több évtizednyi állást követően szinte patika állapotban látják meg újra a napvilágot. Nos, ez az orosz járgány nem ilyen. ","shortLead":"Vannak olyan autók, melyek több évtizednyi állást követően szinte patika állapotban látják meg újra a napvilágot. Nos...","id":"20180131_balul_elsult_idokapszula_25_evig_allt_garazsban_ez_a_szegeny_moszkvics","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a99ebf-a978-454e-a051-ac6f5204a348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96439fe-b1d2-4cfc-8e24-fa8c80d54091","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_balul_elsult_idokapszula_25_evig_allt_garazsban_ez_a_szegeny_moszkvics","timestamp":"2018. január. 31. 15:48","title":"Balul elsült időkapszula: 25 évig állt garázsban ez a szegény Moszkvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80651dfd-74f8-4cd2-ad2d-a3bd0dc48ca7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száznál is több cégbe szállt be az állami tőkealap-kezelő, anélkül, hogy a befektetési döntések menetét meg lehetne ismerni.","shortLead":"Száznál is több cégbe szállt be az állami tőkealap-kezelő, anélkül, hogy a befektetési döntések menetét meg lehetne...","id":"20180201_Szeduletes_tempoban_kockaztatjak_az_allami_penzt__kinek_jo_ez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80651dfd-74f8-4cd2-ad2d-a3bd0dc48ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b893f39-67fa-43ed-bc1b-f730e86757a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_Szeduletes_tempoban_kockaztatjak_az_allami_penzt__kinek_jo_ez","timestamp":"2018. február. 01. 13:12","title":"Szédületes tempóban kockáztatják az állami pénzt - kinek jó ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]