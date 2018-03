Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a61e3a11-9f00-4203-b78e-b1d03060aa2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy döntött a Microsoft, hogy nem fosztja meg a jó minőségű videocsevegés lehetőségétől azokat, akiknek gyengébb telefonjuk van.","shortLead":"Úgy döntött a Microsoft, hogy nem fosztja meg a jó minőségű videocsevegés lehetőségétől azokat, akiknek gyengébb...","id":"20180306_microsoft_skype_for_android_konnyitett_verziojanak_kibocsatasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a61e3a11-9f00-4203-b78e-b1d03060aa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bde2e7-7765-4db0-829f-c3a9fc7e939f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_microsoft_skype_for_android_konnyitett_verziojanak_kibocsatasa","timestamp":"2018. március. 06. 07:02","title":"Jó hírt kaptak azok, akiknek gyengébb telefonjuk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cc22a4-80da-44ed-9688-c1ceb81aa87c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután felröppent a francia a Fred Vergnoux neve Hosszú-edzőként, mindenki gyorsan cáfolt, és arról szóltak a hírek, marad Tusup.","shortLead":"Miután felröppent a francia a Fred Vergnoux neve Hosszú-edzőként, mindenki gyorsan cáfolt, és arról szóltak a hírek...","id":"20180305_Hosszu_Katinkaert_bejelentkezett_egy_nemet_edzo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92cc22a4-80da-44ed-9688-c1ceb81aa87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb34183-506b-4a10-8446-0773dffc64ed","keywords":null,"link":"/sport/20180305_Hosszu_Katinkaert_bejelentkezett_egy_nemet_edzo","timestamp":"2018. március. 05. 10:10","title":"Hosszú Katinkáért bejelentkezett egy német edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d5ca24-ccf9-47ee-a748-043b0ed323ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az filmakadémia egy zaklatót díjazott.","shortLead":"Szerinte az filmakadémia egy zaklatót díjazott.","id":"20180306_Gary_Oldman_volt_felesegenek_nagyon_nem_tetszik_hogy_a_szinesz_Oscart_nyert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d5ca24-ccf9-47ee-a748-043b0ed323ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a5df38-f93a-4129-93b1-c344b862a587","keywords":null,"link":"/elet/20180306_Gary_Oldman_volt_felesegenek_nagyon_nem_tetszik_hogy_a_szinesz_Oscart_nyert","timestamp":"2018. március. 06. 07:33","title":"Gary Oldman volt feleségének nagyon nem tetszik, hogy a színész Oscart nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hétfőn délelőtt tárgyalják Szegeden a pénteken újra őrizetbe vett Czeglédy Csaba előzetes letartóztatásának kérdését, az ügyészség azt indítványozza, hogy a képviselőjelöltként múlt héten egy napra kiszabadult expolitikust ismét tartóztassák le. Gyurcsány Ferenc is ott lesz a tárgyaláson.","shortLead":"Hétfőn délelőtt tárgyalják Szegeden a pénteken újra őrizetbe vett Czeglédy Csaba előzetes letartóztatásának kérdését...","id":"20180305_Papirforma_Az_ugyeszseg_ujra_Czegledy_elozetes_letartoztatasat_javasolja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a51c41-07e5-4ad0-9cba-973084d7d8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Papirforma_Az_ugyeszseg_ujra_Czegledy_elozetes_letartoztatasat_javasolja","timestamp":"2018. március. 05. 10:50","title":"Polt Péterék és Gyurcsány is gőzerővel készülnek Czeglédy tárgyalására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f59d97-4df7-45bf-ad71-17418608bf64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Velünk élő történelem egy darabja az, ami most kezdett el terjedni a neten Simicska Lajosról.","shortLead":"Velünk élő történelem egy darabja az, ami most kezdett el terjedni a neten Simicska Lajosról.","id":"20180305_Simicska_1994ben_meg_arra_panaszkodott_milyen_nehez_a_Fidesz_gazdasagi_vezetojenek_lenni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f59d97-4df7-45bf-ad71-17418608bf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338a3aba-46bb-42d5-b0a4-1c07304b2e58","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Simicska_1994ben_meg_arra_panaszkodott_milyen_nehez_a_Fidesz_gazdasagi_vezetojenek_lenni","timestamp":"2018. március. 05. 09:55","title":"Simicska 1994-ben még arra panaszkodott, milyen nehéz a Fidesz gazdasági vezetőjének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c709f02-6b7c-49b1-9f03-87cecaaa4b40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke viszi a belügyi tárcát az új német kormánykoalícióban. ","shortLead":"Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke viszi a belügyi tárcát az új német...","id":"20180305_horst_seehofer_lesz_a_nemet_belugyminiszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c709f02-6b7c-49b1-9f03-87cecaaa4b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d94242-a02e-4e80-ae2a-ebba3eff6403","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_horst_seehofer_lesz_a_nemet_belugyminiszter","timestamp":"2018. március. 05. 19:27","title":"Orbán elvbarátja lesz a német belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ee6795-2115-468d-9b2d-dc374e95c31a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt állítja több mint 16 ezer ember, aki online petícióban követeli, hogy vegyék vissza az NBA sztártól a szobrot.","shortLead":"Ezt állítja több mint 16 ezer ember, aki online petícióban követeli, hogy vegyék vissza az NBA sztártól a szobrot.","id":"20180306_Kobe_Bryant_nem_erdemelt_Oscardijat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ee6795-2115-468d-9b2d-dc374e95c31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5342e92d-345a-4457-b187-8305ed10b707","keywords":null,"link":"/elet/20180306_Kobe_Bryant_nem_erdemelt_Oscardijat","timestamp":"2018. március. 06. 07:46","title":"Kobe Bryant nem érdemelt Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is megirigyelné, és egy weboldal, ami által nem idegenek lakhatnak egymás mellett, hanem a szomszédok valóban jóbarátok lehetnek. Három alulról jövő kezdeményezés, ami a digitalizáció erejével teszi szebbé az emberek életét – és a világot.","shortLead":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is...","id":"20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1224f7-7725-48da-91be-ceb3d3a1e77f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","timestamp":"2018. március. 06. 07:03","title":"Angyalkák, jószomszédok és egy digitális falu – Mintaszerű közösségépítés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]