[{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcaddöntőben győzött a magyar sportoló.","shortLead":"A nyolcaddöntőben győzött a magyar sportoló.","id":"20180404_Tovabbjutott_Babos_Timea_a_mexikoi_tenisztornan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c24defc-1567-4d84-9769-ad5d0d7db21e","keywords":null,"link":"/sport/20180404_Tovabbjutott_Babos_Timea_a_mexikoi_tenisztornan","timestamp":"2018. április. 04. 08:46","title":"Továbbjutott Babos Tímea a mexikói tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","shortLead":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","id":"20180403_21_fok_is_lehet_ma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c108b8-c850-421c-bc96-ba27725cb37e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_21_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. április. 03. 05:08","title":"21 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Core i9 chipet eddig csak asztali gépekbe szerelték a számítógépgyártók, de az Intel most kijött a laptopokba is beszerelhető változattal. Brutális erőt ígérnek.","shortLead":"A Core i9 chipet eddig csak asztali gépekbe szerelték a számítógépgyártók, de az Intel most kijött a laptopokba is...","id":"20180404_intel_core_i9_processzor_laptop","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7d32ab-59da-4c96-acdc-2e70461034f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_intel_core_i9_processzor_laptop","timestamp":"2018. április. 04. 07:02","title":"Jó hír: jönnek a brutálisan gyors laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek hiányzott már a stadionépítés, annak a kampány utolsó hetében sem kell csalódnia.","shortLead":"Akinek hiányzott már a stadionépítés, annak a kampány utolsó hetében sem kell csalódnia.","id":"20180403_Meg_egy_uj_stadion_epul_Budapesten_csak_a_tervezese_47_milliard_forint_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7043e078-efbe-4f7c-aa4b-0ebd166e3cbc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180403_Meg_egy_uj_stadion_epul_Budapesten_csak_a_tervezese_47_milliard_forint_lesz","timestamp":"2018. április. 03. 19:05","title":"Még egy új stadion épül Budapesten, csak a tervezése 4,7 milliárd forint lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","shortLead":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","id":"20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410fa81c-85ee-4f52-aa01-0aee30496e94","keywords":null,"link":"/elet/20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","timestamp":"2018. április. 03. 16:41","title":"Egy holland nagymama kihímezte a legédesebb ajándékot meleg unokájának – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki szavazókat, mint a Jobbik jelöltje. De Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú választókerületében idén is háromesélyes a verseny, ahogy 2014-ben volt.","shortLead":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki...","id":"20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ca20cf-0681-4bd9-8cf9-0e324e3abe9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","timestamp":"2018. április. 03. 10:00","title":"Az MSZP jelöltje győzheti le a Fideszt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai űrügynökség a Lockheed Martin amerikai vállalatot bízta meg a tervezéssel, építéssel és teszteléssel. ","shortLead":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai...","id":"20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3650aa4-4387-451d-83c7-0fc6141696f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","timestamp":"2018. április. 04. 17:55","title":"Különleges repülőgépet rendelt a NASA, csak csattanni fog, amikor átlépi a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","shortLead":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","id":"20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bedfe43-062a-4ea1-95f1-3b1e571f4800","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","timestamp":"2018. április. 04. 06:02","title":"Bezár egy kabai gyár, 120 ember kerül az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]