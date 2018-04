Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","shortLead":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","id":"20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a03e37-624d-4533-903a-55cd4978d53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","timestamp":"2018. április. 08. 12:31","title":"Érezték a méhkeréki rendőrök, hogy a Romániába tartó Porschéval nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 25 fok is lehet.","shortLead":"Hétfőn akár 25 fok is lehet.","id":"20180409_maris_bekopogtat_a_nyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af953ed-db8d-4846-a002-d2819c2ffea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_maris_bekopogtat_a_nyar","timestamp":"2018. április. 09. 07:55","title":"Máris bekopogtat a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak minket, az Európai Parlament egyik bizottsága pedig súlyos jogsértéseket talált Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megérkezett a választási rezsicsökkentés, titokzatos nagybevásárlásra készül az állam, régiónk államai lehagynak...","id":"20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b6939-4484-4607-ae71-e7ee0af71d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Es_akkor_mi_jon_a_szamolas_utan_az_elszamolas_vagy_a_leszamolas","timestamp":"2018. április. 08. 07:50","title":"És akkor mi jön a számolás után: az elszámolás vagy a leszámolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d43ed5-9e7b-4a36-a996-2fcfa391654c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szlovák származású neves cseh filmrendező és színészt 83 éves korában érte a halál.","shortLead":"A szlovák származású neves cseh filmrendező és színészt 83 éves korában érte a halál.","id":"20180409_elhunyt_juraj_herz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d43ed5-9e7b-4a36-a996-2fcfa391654c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d512205-6972-4424-9689-3ea6778c8da1","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_elhunyt_juraj_herz","timestamp":"2018. április. 09. 10:21","title":"Elhunyt Juraj Herz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol sajtótájékoztatót is tartott. ","shortLead":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol...","id":"20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c52fdf-71f8-4d67-be2e-d9eb6d4837e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 13:47","title":"Szél: Kormányváltó hangulat van, most kötelesség szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","shortLead":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","id":"20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112de5fb-4a87-41de-9165-9e601cc375a4","keywords":null,"link":"/sport/20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","timestamp":"2018. április. 09. 09:19","title":"Sallói is gólt küldött Ibrahimovicéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bejegyzést tett közzé kampánykörútjának legszebb pillanataiból.","shortLead":"Orbán Viktor bejegyzést tett közzé kampánykörútjának legszebb pillanataiból.","id":"20180407_miniszterelnok_csak_nem_akar_leszallni_az_ovisokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c311cc-4649-4ef5-b66f-c32484246fad","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_miniszterelnok_csak_nem_akar_leszallni_az_ovisokrol","timestamp":"2018. április. 07. 13:14","title":"A miniszterelnök csak nem akar leszállni az ovisokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros György alapítványai, de ma már más szelek fújnak.","shortLead":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros...","id":"20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b2d01e-9086-4a26-8caf-ce2fe00dc635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","timestamp":"2018. április. 08. 17:33","title":"Apátfalva: Soros pénzéből építették az utat, de csak a Fidesz, mert jönnének az erőszakolós migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]