[{"available":true,"c_guid":"c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint a változások egyértelmű üzenete, hogy csak az léphet elő Orbánnál, aki teljes mértékben hűséges hozzá. ","shortLead":"Török Gábor szerint a változások egyértelmű üzenete, hogy csak az léphet elő Orbánnál, aki teljes mértékben hűséges...","id":"20180425_Azert_tavozik_Lazar_Janos_mert_nem_eleg_lojalis","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7bfee-2826-4b8d-b21f-776f8b97c45b","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Azert_tavozik_Lazar_Janos_mert_nem_eleg_lojalis","timestamp":"2018. április. 25. 21:16","title":"Azért távozik Lázár János, mert nem elég lojális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687d1777-180e-446c-a683-07835db67444","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szokásosnak mondható hétéves konjunktúra végén járva sokakban felmerül a kérdés, érdemes-e még befektetni, és ha igen, milyen ingatlanba.","shortLead":"A szokásosnak mondható hétéves konjunktúra végén járva sokakban felmerül a kérdés, érdemes-e még befektetni, és ha...","id":"20180424_Igy_tud_felkeszulni_a_kovetkezo_lakaspiaci_valsagra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=687d1777-180e-446c-a683-07835db67444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045780a6-4741-46c8-917f-df93b35cb80a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180424_Igy_tud_felkeszulni_a_kovetkezo_lakaspiaci_valsagra","timestamp":"2018. április. 24. 13:48","title":"Így tud felkészülni a következő lakáspiaci válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8cd667-6dde-4834-ae69-cff93dbe4646","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hetvenéves korában elhunyt Henri Michel, aki szövetségi kapitányként 1986-ban világbajnoki bronzérmes lett a francia labdarúgó-válogatottal, 1984-ben pedig Los Angelesben olimpiát nyert a nemzeti csapattal.","shortLead":"Hetvenéves korában elhunyt Henri Michel, aki szövetségi kapitányként 1986-ban világbajnoki bronzérmes lett a francia...","id":"20180424_elhunyt_henri_michel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8cd667-6dde-4834-ae69-cff93dbe4646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a9812-848f-4f34-9d7a-c2dc8696d1ab","keywords":null,"link":"/sport/20180424_elhunyt_henri_michel","timestamp":"2018. április. 24. 17:25","title":"Elhunyt a legendás francia fociedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott kibertámadásokat hajtottak végre az egész világon, bankok és állami intézmények ellen is. ","shortLead":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott...","id":"20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ca6ca-e721-4386-9db6-aac38992ac87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","timestamp":"2018. április. 25. 14:58","title":"Elkapták a világ egyik legkeresettebb hackerét, akiről kiderült, hogy egy tizenéves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas problémákra számíthat Irán, ha újraindítja nukleáris programját - közölte Donald Trump amerikai elnök, majd őrültnek, és tragikusnak nevezte azt a 2015-ös alkut, amely alapján a perzsa állam felfüggesztette atomprojektjének továbbvitelét.","shortLead":"Hatalmas problémákra számíthat Irán, ha újraindítja nukleáris programját - közölte Donald Trump amerikai elnök, majd...","id":"20180424_Trumpot_lehetetlennek_tunik_meggyozni_Iranugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c50693-1f74-49b8-b903-028fb7b39cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Trumpot_lehetetlennek_tunik_meggyozni_Iranugyben","timestamp":"2018. április. 24. 18:32","title":"Trumpot lehetetlennek tűnik meggyőzni Irán-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A most 72 éves férfi, akit \"az éjszakai gyilkosként\" és \"az Arany Állam nemi erőszakolójaként\" tartottak számon, bizonyíthatóan 12 gyilkosságot és 51 nemi erőszakot követett el.","shortLead":"A most 72 éves férfi, akit \"az éjszakai gyilkosként\" és \"az Arany Állam nemi erőszakolójaként\" tartottak számon...","id":"20180426_40_evig_tarto_bujkalas_utan_elkaptak_Amerika_egyik_legkegyetlenebb_sorozatgyilkosat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65581785-e12f-4323-96b2-02410c96547f","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_40_evig_tarto_bujkalas_utan_elkaptak_Amerika_egyik_legkegyetlenebb_sorozatgyilkosat","timestamp":"2018. április. 26. 08:51","title":"40 évig tartó bujkálás után elkapták Amerika egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfe1f67-10d3-4592-8155-7c16e16a6121","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Persze nem azonnal, és népszavazáson sem gondolkodott még. Mindenesetre érdekes gesztus lenne ez a Fehéroroszországot 1994 óta irányító Lukasenkától.","shortLead":"Persze nem azonnal, és népszavazáson sem gondolkodott még. Mindenesetre érdekes gesztus lenne ez a Fehéroroszországot...","id":"20180424_az_europa_utolso_diktatorakent_emlegetett_lukasenka_belemenne_az_alkotmanymodositasba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe1f67-10d3-4592-8155-7c16e16a6121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebcc7f4-780a-4be0-be80-ef1a1c13336d","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_az_europa_utolso_diktatorakent_emlegetett_lukasenka_belemenne_az_alkotmanymodositasba","timestamp":"2018. április. 24. 14:27","title":"Az Európa utolsó diktátoraként emlegetett Lukasenka belemenne az alkotmánymódosításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5f70b9-e539-4cf1-84da-ba31778b8585","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A félelem megvan mindkét oldalon, attól függ, éppen ki vezet.","shortLead":"A félelem megvan mindkét oldalon, attól függ, éppen ki vezet.","id":"20180424_maria_sarapova_mark_webber_porsche_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5f70b9-e539-4cf1-84da-ba31778b8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de07d0b-1034-413e-9eda-246cb0152d36","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_maria_sarapova_mark_webber_porsche_autos_video","timestamp":"2018. április. 24. 14:22","title":"Ki retteg jobban? Maria Sarapova és Mark Webber egy 700 lóerős Porschéban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]