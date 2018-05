Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke nemcsak azt árulta el, mit írt gratuláló levelében a szlovák miniszterelnök, hanem azt is, hogy Orbán Viktor már hétfőn külföldre utazik.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke nemcsak azt árulta el, mit írt gratuláló levelében a szlovák miniszterelnök, hanem azt is...","id":"20180511_varsoba_vezet_az_ujravalasztott_orban_viktor_elso_kulfoldi_utja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfab1cce-d5bf-4f77-900c-b3bbf3a2a4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_varsoba_vezet_az_ujravalasztott_orban_viktor_elso_kulfoldi_utja","timestamp":"2018. május. 11. 18:04","title":"Varsóba vezet az újraválasztott Orbán Viktor első hivatalos kormányfői útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0dbade-e0c2-4a13-8419-f072d98c2179","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Egy nő akkor lesz terhes a nyilvánosság előtt, ha ő azt mondja. Az ugyanis, hogy mi történik egy nő testében: magánügy.","shortLead":"Egy nő akkor lesz terhes a nyilvánosság előtt, ha ő azt mondja. Az ugyanis, hogy mi történik egy nő testében: magánügy.","id":"20180511_Egy_nonek_joga_van_a_hasahoz_Orban_Rahelnek_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0dbade-e0c2-4a13-8419-f072d98c2179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78989c5b-ceef-4b5a-aba2-0e0495c8ac96","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Egy_nonek_joga_van_a_hasahoz_Orban_Rahelnek_is","timestamp":"2018. május. 11. 09:00","title":"Egy nőnek joga van a hasához. Orbán Ráhelnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra került.","shortLead":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra...","id":"20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afc725f-1b8c-4751-80d7-ab8c32282f43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","timestamp":"2018. május. 11. 10:01","title":"Nokia X: szinte minden kiszivárgott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","shortLead":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","id":"20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef056225-5aa0-4d1e-9d40-7153fab1f7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","timestamp":"2018. május. 10. 15:42","title":"Elkaptuk Áder Jánost, aki mosolyogva válaszolt kérdésünkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","shortLead":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","id":"20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e73f34-d6c0-407b-a03b-3e7369d128ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Áramellátási hiba okoz gondot a budai közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009319e6-4851-4d5b-9423-07ece3f55575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kezd röhejessé válni a felújított albertfalvai vasúti megálló liftjének története, amely évek óta kihasználatlanul ál, még soha, senki nem használhatta, és a MÁV csak ígérgette eddig a javítását és az üzembe helyezését.","shortLead":"Kezd röhejessé válni a felújított albertfalvai vasúti megálló liftjének története, amely évek óta kihasználatlanul ál...","id":"20180510_aprilisra_igertek_meg_mindig_nem_mukodik_az_albertfalvai_megallo_liftje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=009319e6-4851-4d5b-9423-07ece3f55575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cafdc20-8265-4bfd-90d3-74c61bd810dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_aprilisra_igertek_meg_mindig_nem_mukodik_az_albertfalvai_megallo_liftje","timestamp":"2018. május. 10. 20:42","title":"Áprilisra ígérték, még mindig nem működik az albertfalvai megálló liftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e3861-48a3-45b1-92be-d7f0f8402218","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline egy szaktanárral kitöltette a szövegértési feladatsort. ","shortLead":"Az Eduline egy szaktanárral kitöltette a szövegértési feladatsort. ","id":"20180511_Mutatjuk_hogy_kellett_megoldani_a_nemeterettsegi_elso_reszet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e3861-48a3-45b1-92be-d7f0f8402218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0958ed0c-569d-4b3f-bd6a-f4cf676b6197","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Mutatjuk_hogy_kellett_megoldani_a_nemeterettsegi_elso_reszet","timestamp":"2018. május. 11. 13:09","title":"Mutatjuk, hogy kellett megoldani a németérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János távozása után is lesznek események, amelyeken a kormányzat álláspontját nyilatkoztatják ki, de megfelezik a számukat. ","shortLead":"Lázár János távozása után is lesznek események, amelyeken a kormányzat álláspontját nyilatkoztatják ki, de megfelezik...","id":"20180511_feleannyi_kormanyinfoval_kell_beernunk_mostantol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73005a4b-7095-4872-9f2c-7859239d175b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_feleannyi_kormanyinfoval_kell_beernunk_mostantol","timestamp":"2018. május. 11. 09:01","title":"Feleannyi Kormányinfóval kell beérnünk mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]