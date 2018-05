Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó célt szolgál 2017 legkeresettebb hazai könyvével.","shortLead":"Jó célt szolgál 2017 legkeresettebb hazai könyvével.","id":"20180517_Bodocs_gyermeketkeztetesre_ajanlotta_fel_a_nyert_egymilliot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b08fcda-02ec-48ab-af83-a310a6c416a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Bodocs_gyermeketkeztetesre_ajanlotta_fel_a_nyert_egymilliot","timestamp":"2018. május. 17. 16:26","title":"Bödőcs gyermekétkeztetésre ajánlotta fel a nyert egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy spanyol autókölcsönző cég volt a szerencsés vásárló. Vagyis ha sokat fizet, Ön is mehet vele egy kört Murciában.","shortLead":"Egy spanyol autókölcsönző cég volt a szerencsés vásárló. Vagyis ha sokat fizet, Ön is mehet vele egy kört Murciában.","id":"20180517_Megvan_ki_vette_meg_Ferenc_papa_Lamborghinijet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbe043e-3840-4769-ad87-a28df92badea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_Megvan_ki_vette_meg_Ferenc_papa_Lamborghinijet","timestamp":"2018. május. 17. 10:50","title":"Megvan, ki vette meg Ferenc pápa Lamborghinijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fennállása óta először osztotta meg a nyilvánossággal a Facebook, mennyi olyan posztot, illetve valótlan profilt távolítanak időnként az oldalról, amelyek sértők a cég szabályzatára nézve. Döbbenetes számadatok következnek, pedig csupán néhány hónapnyi takarítómunkáról van szó.","shortLead":"Fennállása óta először osztotta meg a nyilvánossággal a Facebook, mennyi olyan posztot, illetve valótlan profilt...","id":"20180517_facebook_kamu_profil_torlese_gyuloletbeszed_terrorizmus_propaganda_spam_hamis_facebook_profil","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df76246-dec7-4fb7-87a9-6f02f24f9dd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_facebook_kamu_profil_torlese_gyuloletbeszed_terrorizmus_propaganda_spam_hamis_facebook_profil","timestamp":"2018. május. 17. 07:02","title":"583 000 000 felhasználót törölt le a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cannes-i filmvásáron árulták a kémfilm forgalmazási jogait.","shortLead":"A cannes-i filmvásáron árulták a kémfilm forgalmazási jogait.","id":"20180517_Benedict_Cumberbatch_Ironbark","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03ee146-f24b-42ad-9c0d-92229d10a7a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Benedict_Cumberbatch_Ironbark","timestamp":"2018. május. 17. 19:34","title":"Budapesten elkapott kémet alakít majd Benedict Cumberbatch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","shortLead":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","id":"20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce6b48-47c8-468e-a29a-b0dd17e427a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","timestamp":"2018. május. 18. 15:57","title":"Hat tolvajra csaptak le a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament képviselője a minapi Bayer Zsolt-cikkre reagálva. Szerinte az írás ugyanakkor alátámasztja azokat a súlyos problémákat, amelyeket a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság jelentéstevőjeként Magyarországon feltárt. Az SPD politikusa elmesélte, az Orbán-kormány részéről mi az, amit a konzervatív Bajorország képviselőjeként sem képes megérteni, és miért akadt el a szava is itteni látogatása során.","shortLead":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament...","id":"20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c23909-f888-4d03-8b9a-632b172d7cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 18. 06:30","title":"Brüsszeli jelentéstevő: Európa nevében szégyelltem magam Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180518_Orban_Kadarkent_koszoni_vegig_az_orszagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747e5c74-fe23-4c41-9e95-78c1fa0f1d03","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Orban_Kadarkent_koszoni_vegig_az_orszagot","timestamp":"2018. május. 18. 15:38","title":"Orbán Kádárként köszöni végig az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Hódmezővásárhely független polgármestere és az LMP volt társelnöke, a korrupciós ügyek feltárásával ismertté vált Hadházy Ákos.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Hódmezővásárhely független polgármestere és az LMP volt társelnöke...","id":"20180517_MarkiZay_Peter_otvenszazalekos_varoshazi_tulszamlazasokrol_beszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a524d5-18e7-4ac3-85a0-2571a11ac3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_MarkiZay_Peter_otvenszazalekos_varoshazi_tulszamlazasokrol_beszel","timestamp":"2018. május. 17. 17:03","title":"Márki-Zay Péter ötvenszázalékos városházi túlszámlázásokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]