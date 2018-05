Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy amerikai szövetségi bíró szerint Donald Trump elnök megsértette az alkotmány szólás- és sajtószabadságot szavatoló első módosítását azzal, hogy kizárta bírálóit személyes Twitter-oldaláról. Naomi Reice Buchwald szerint a @realdonaldtrump Twitter-oldal annak ellenére is nyilvános fórum, hogy azt Trump elnökké választása előtt, még magánemberként hozta létre. Egy amerikai szövetségi bíró szerint Donald Trump elnök megsértette az alkotmány szólás- és sajtószabadságot szavatoló első módosítását azzal, hogy kizárta bírálóit személyes Twitter-oldaláról. Naomi Reice Buchwald szerint a @realdonaldtrump Twitter-oldal annak ellenére is nyilvános fórum, hogy azt Trump elnökké választása előtt, még magánemberként hozta létre. 2018. május. 24. 10:21 Trump alkotmányt sértett Twitter-elérhetőségének korlátozásával A programmal nem az állam, hanem a közvetítők jártak jól, a G7 kiszámolta, mennyi pénz ment el. 2018. május. 23. 12:25 Kiszámolták, mennyi pénzt vett ki az adófizetők zsebéből a letelepedési kötvény A videón jól látszik, hogy tapodtat sem mozdulnak mellőle. 2018. május. 23. 10:27 Fred, a labrador fogadta örökbe a kilenc kiskacsát Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése. 2018. május. 23. 16:53 Ismerősök és rokonok is szépen keresnek Matolcsy épülő egyetemén A globális felmelegedés szigorú korlátozása élénkítené a világgazdaságot azáltal, hogy elejét venné annak, hogy a hőhullámok, szárazságok és áradások több tízmilliárd dollárnyi kárt okozzanak ebben a században – mutatták ki amerikai kutatók, felbecsülve a párizsi klímaegyezmény gazdasági hatásait. 2018. május. 24. 06:03 Egyetlen szigorú lépés felpörgetné a gazdaságot, csak vagy félünk, vagy gyengék vagyunk megtenni Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia. 2018. május. 24. 07:55 "Tudatlan és buta szavak" – Észak-Korea teljesen kiakadt az amerikai alelnökön Elfogultsági kérelmet és kizárási indítványt nyújtott be az ügyészségnek Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész, akit a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással gyanúsított meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). 2018. május. 22. 17:42 Fenyő-gyilkosság: Ihász egy tollvonással kizárná ügyéből az ügyészeket 2018. május. 24. 10:44 Néhány óra alatt elkészült a világ leghosszabb pizzája – videó