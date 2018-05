Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök - közölte a szöuli elnöki hivatal.","shortLead":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun...","id":"20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f865e-b31a-40fd-b287-2c822cc595d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","timestamp":"2018. május. 26. 13:55","title":"Egyre zavarosabb: újból találkozott az észak- és a dél-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök este több szakszervezettel megállapodtak, és már csak a kamionsofőrök \"radikális kisebbsége\" folytatja az országok fő közlekedési útvonalainak eltorlaszolását.","shortLead":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök...","id":"20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49781a6-0151-41ea-8f00-e69f54b4a918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","timestamp":"2018. május. 25. 21:58","title":"Bevethetik a hadsereget a sztrájkoló kamionsofőrök ellen Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","shortLead":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","id":"20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ea1a5-5ea8-4750-8e05-c7eb750b1c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","timestamp":"2018. május. 25. 13:52","title":"Jó napot, Magyarország: egy euró 320 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos lesz két-három baráti megrendelés, így el lehet éldegélni egy ideig” – nyilatkozta Oszkó Péter.","shortLead":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos...","id":"20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d6a4bb-fff7-4cdd-afdf-09bd6bc0f03f","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","timestamp":"2018. május. 24. 14:25","title":"Oszkó: túl sokan várnak az állami pénzekre és a baráti megrendelésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A sokszoros szexuális zaklatással vádolt amerikai producer pénteken adta föl magát a rendőrségen, bíróságra vitték, le is tartóztatták és vádat is emeltek ellene. De nem kellett sokáig ott lennie, mivel egymillió dolláros óvadékért cserébe hamar szabadon engedték.","shortLead":"A sokszoros szexuális zaklatással vádolt amerikai producer pénteken adta föl magát a rendőrségen, bíróságra vitték, le...","id":"20180525_Maris_szabadon_engedtek_Harvey_Weinsteint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f0711d-bf2e-4527-9fcf-c19aef8935ed","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Maris_szabadon_engedtek_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 17:20","title":"Máris szabadon engedték Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc","c_author":"","category":"elet","description":"Rengeteg mítosz és félreértés övezi a szkizofréniát, csakhogy ezek a hiedelmek a betegeknek és a társadalomnak is sokba kerülnek. A betegséggel élők komplex rehabilitációját végző Főnix Ház vezetőjének, dr. Váradi Enikőnek az írása a szkizofrénia világnapja alkalmából.","shortLead":"Rengeteg mítosz és félreértés övezi a szkizofréniát, csakhogy ezek a hiedelmek a betegeknek és a társadalomnak is sokba...","id":"20180524_Dilis_Orult_Vagy_csak_nem_ertjuk_Ma_van_a_szkizofrenia_vilagnapja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b17586-4963-4b74-9fa1-e0464ceebe24","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Dilis_Orult_Vagy_csak_nem_ertjuk_Ma_van_a_szkizofrenia_vilagnapja","timestamp":"2018. május. 24. 17:30","title":"Dilis? Őrült? Vagy csak nem értjük? Ma van a szkizofrénia világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","shortLead":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","id":"20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243be9fe-9c9f-4e7c-bcc4-cafb35b8a260","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","timestamp":"2018. május. 25. 19:50","title":"Nem fizeti ki a túlmunkát az egyik legnagyobb budapesti kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra napirendre kerüljön Fadrusz János pozsonyi szobrának ügye? – kérdezi a Műértő legfrissebb számában a szerző.



","shortLead":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra...","id":"20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616191-522a-4a68-9dc2-6b5ebcf5d134","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","timestamp":"2018. május. 25. 20:15","title":"Félresikerült kezdeményezés - Mária Terézia emlékműve Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]