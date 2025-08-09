Pogány Indulót megfenyegette a drogügyi kormánybiztos: Lépni fogunk

„Tegyétek a szívetekre a kezeteket, és megkérdezem, őszintén válaszoljatok! Szívtatok ma rendesen? – Pogány Induló koncertjeinek visszatérő eleme ez a kiszólás, ahogy idén nyáron az is, hogy zúg a „mocskos Fidesz” a közönség soraiból.

A kérdésbe a tavasszal új magyar drogstratégiát elfogadó fideszes többség drogügyi embere már korábban is beleállt, most újra megtette – a stratégiáról itt magyarázta el a Drogriporter vezetője amúgy, hogy miért teljes nonszensz.

Horváth László drogügyi kormánybiztos mindenesetre úgy érezte, itt az ideje, hogy újra beleálljon az egyik legnépszerűbb magyar előadóba. „Az már látható, kire nem számíthat a társadalom a drog elleni küzdelemben: ki az, aki a drogkereskedőknek épít piacot, miközben ezzel jól is keres. Más pályán játszunk, más a célunk: a mi feladatunk a kábítószer-kereskedelem felszámolása, és nagyon szomorú, hogy az ő céljuk ezzel épp ellentétes. A jól fizető showbiznisz része a tudatos drogpromóció, ez tegnap is kiderült. Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben.

És lépni is fogunk”

– írta.