Háromnapos tigriskölyköket kellett elaltatni a lipcsei állatkertben

Három tigriskölyköt altattak el a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után. Az anya nem gondoskodott a kölykökről, ezért a három fiatal amuri tigrist meg kellett kímélni a szenvedéstől.

A még tapasztalatlan macska néhány órával a szülés után elfordult utódaitól. Ez a viselkedés emberi szemmel nézve érzelmileg szomorú, de az állatvilágban normális jelenség – mondta Jörg Junhold állatkertigazgató. A kölykök etetését és nevelését az állatkert munkatársai azért nem végezték el, az anyatigris helyett, mert a fajnak megfelelő vadállat-tenyésztés szempontjából ez nem volt lehetséges, írták Facebook oldalukon.

„Bár szomorúak, és csalódottak vagyunk, a remény megmarad”- írják, arra utalva, hogy a Yushka névre hallgató anyatigrisnek ez volt az első alma, fontos tapasztalatokat szerzett, így a jövőben remélhetőleg képes lesz majd gondozni kölykeit.