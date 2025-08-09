Orosz repülőgépeket fogtak magyar Gripenek első bevetésükön a balti légtérben

A Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység baltikumi légtérrendészeti szolgálatának átvétele után egy héttel megtörtént a magyar Gripenek első éles riasztása. A magyar vadászrepülőgépeket 2025. augusztus 8-án azonosítatlan repülőgépek miatt emelték a magasba, olvasható a honvédelem.hu oldalán megjelent bejegyzésben.

A Gripenek helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságon, a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően, a Balti tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, melyek nem teremtettek rádió kapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót. Ezért a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja elrendelte az Alpha riasztást. Az elfogást, valamint az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre.

A riasztásról Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is posztolt a Facebookon szombat délelőtt, ám ott nem említette, hogy orosz gépekről volt szó, csupán, “azonosítatlan repülőgépekről” ír, pedig a honvédelem közleménye, ahol orosz gépekről írnak már péntek este megjelent.

Magyar Honvédség augusztus elsejétől november végéig mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripen harci repülőgéppel, vezető nemzetként látja el – Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködésben – a balti országok légtérrendészeti feladatait.

a honvédség Magyarországon kívül hat másik állam légterét védi egyszerre: a balti államok mellett Szlovákia, Szlovénia és Horvátország felett is őrködnek a Gripenek, mivel ők már leselejtezték (átadták Ukrajnának) a szovjet vadászgépieket, viszont az új modelleket még nem vették át.

A HVG augusztus elején ott volt, amikor átadták a harci repülőgépeket.