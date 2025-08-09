Emberi maradványokra bukkant egy fiatal fiú Hajdúsámsonon

Egy fiatal fiú emberi maradványokat talált szerdán Hajdúsámsonon, derül ki az RTL Híradóból.

A csontok egy belvárosi, lakatlan területen hevertek, egykor temető működött itt, azóta a terület magántulajdonban van. Az alpolgármester, Murguly Gábor szerint volt már, hogy gyerekek, máskor kutyasétáltatók jelentették nekik, hogy még mindig vannak itt emberi csontok, pedig elvileg már exhumálták az elhunytakat. A városvezetés szerint, mivel nincs elkerítve a telek, bárki bejöhet ide.

Az alpolgármester szerint felszólították a tulajdonost, hogy kerítéssel védje a területet. Az RTL stábja ottjártakor hirtelen megjelent két férfi, akik szalagot húztak fel a terület köré. A tulajdonos azt mondja, 2016-ig a Református Egyházközségé volt a telek, a hantolást is az egyház végeztette el 2009-ben.

A tulajdonos lakóparkot tervez ide, azt mondja azért tartanak még mindig csak a homok elhordásánál, mert az önkormányzat nem fejleszti a víz és áramhálózatot, ami a projekthez kellene. A helyiek szerint morbid ami történik, van aki szerint hibát vétettek az exhumáláskor.

A kormányhivatal szakemberei összegyűjtötték a most talált csontokat, azt RTL-nek azt írták hatósági, járványügyi intézkedésre nincs szükség.