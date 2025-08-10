Londonban több száz palesztinbarát tüntetőt tartóztattak le

Több mint 460 embert vettek őrizetbe Londonban a Palestine Action nevű, betiltott palesztinpárti csoport támogatásáért, további ötöt pedig rendőrök elleni támadásért egy szombat esti tüntetésen – közölte a brit rendőrség, amely már korábban figyelmeztetett arra, hogy letartóztat mindenkit, aki támogatását fejezi ki a Palestine Action iránt – írja az MTI.

A Scotland Yard az X közösségi oldalon közölte, hogy 21 óráig 466 embert tartóztattak le a csoport támogatásáért, további nyolc embert pedig más bűncselekmények miatt, köztük ötöt rendőrök elleni támadásért. A rendőrség hozzátette, hogy senki sem sérült meg súlyosan.

A letartóztatott tüntetőket a Westminster környéki fogvatartási központokba szállították, és azokat, akiknek az adatait sikerült ellenőrizni, óvadék ellenében szabadon engedték, azzal a feltétellel, hogy nem vehetnek részt további, a Palestine Action csoportot támogató tüntetéseken. Azokat, akiknek az adatait nem tudták ellenőrizni vagy megerősíteni, más központokba szállították. A parlament előtti téren, a füvön ülő tiltakozók egy csoportja fehér plakátokon azt hirdette: „Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Actiont”, a többség csendben maradt. Más tüntetők Mahatma Gandhi és Nelson Mandela szobra körül gyűltek össze, és palesztinbarát szlogeneket skandáltak.

Több ellentüntető is megjelent, „A Palestine Action terrorizálja Nagy-Britanniát, míg a Hamász kórházakban, iskolákban és mecsetekben rejtőzik” feliratú táblát tartottak a kezükben, és rövid ideig a tömeg előtt sétáltak, majd a rendőrök elvezették őket.