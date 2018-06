Az amerikai elnök a kisvállalkozók országos szövetségének washingtoni tanácskozásán fejtette ki álláspontját, reagálva az Egyesült Államokban kibontakozott heves vitákra is.

Kifejtette: Mexikó "semmit sem tesz", hogy segítsen az Egyesült Államoknak a menekültprobléma megoldásában, és a nem állítja meg a dokumentumok nélkül az amerikai határ felé tartó migránsokat. Az illegális bevándorlók "Mexikón keresztül jönnek, Mexikó semmit sem tesz értünk, pedig megállíthatnák őket, nagyon, nagyon szigorú törvényeik vannak" - fogalmazott az elnök. Majd azt állította, hogy a sajtó segíti a "bűnöző migránsokat".

Az elnök védelmébe vette a gyermekeket szüleiktől elválasztó gyakorlatot. Leszögezte: "nem akarja, hogy a gyermekeket elvegyék a szüleiktől", de erre szükség van, mert az amerikai hatóságok pert indítanak a szülők ellen tiltott határátlépésért. A büntetőper megindítását az elnök szükségesnek nevezte. Hangsúlyozta: meg akarja oldani a határon kialakult válságot, ezért felhatalmazást ad és erőforrásokat biztosít a határvédelmi szerveknek, hogy "az illegálisan érkező migránscsaládokat a gyermekeikkel együtt tarthassák fogva".

Korábban bemutattunk egy felvételt, ami az amerikai határon készült: ott nagyjából másfél hónap alatt csaknem kétezer kiskorút, köztük száznál is több négyévesnél kisebb gyereket vettek el az amerikai hatóságok.

A gyakorlat ellen egyébként mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama – is felemelte szavát.

Trump bejelentette: nemsokára intézkedést hoz annak érdekében, hogy megnyirbálja azon országoknak nyújtott amerikai segélyeket, ahonnan nagy lélekszámban kelnek útra az illegális bevándorlók. Ezt egyébként áprilisban Honduras esetében már megígérte, májusban pedig - egy migrációról tartott kerekasztal-beszélgetésen - azt mondta, hogy készülőben van a tervezet a segélyek visszatartására, és méghozzá ez minden olyan országot érint majd, ahonnan illegális bevándorlók nagy tömegei indulnak az Egyesült Államokba.