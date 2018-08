Este több mint ötezren gyűltek össze a belvárosban, szélsőjobboldaliak és ellentüntetők is, de többnyire szabályosan demonstráltak

Mi is megírtuk, hogy hétfő este szélsőjobboldali tüntetők és néhány ellentüntető gyűlt össze Chemnitz belvárosában. A német városban már vasárnap óta tartanak a tiltakozások, miután aznap hajnalban megöltek egy német állampolgárt a város egyik utcáján. A rendőrség egy szíriai és egy iraki férfit tartóztatott le, mint elkövetőket. Aznap este szélsőjobboldali huligánok kezdtek vadászni mindenkire, aki kicsit is külföldinek nézett ki, nemsokára pedig több tüntetés is kialakult a városban.

Hétfő este több mint ötezer szélsőjobboldali tüntető, és ettől jóval kevesebb ellentüntető gyűlt össze Chemnitz belvárosában. A hatóságok szerint a jelenlévők többnyire békésen demonstráltak, de volt, aki petárdákkal dobálta a kivezényelt rohamrendőröket.

Hétfő délután 5-től a "Nácimentes Chemnitz" is demonstrációt tartott az egyik közparkban. A tüntetést bejelentő párt, a Die Linke azt írta: nem hagyjuk, hogy a városainkban a szélsőjobboldali ultrák alakítsanak ki no-go-zónákat. Este fél 7-től pedig a populista-nacionalista Pro Chemnitz tartott tüntetést Marx szobránál. A szélsőjobboldali tiltakozás később kezdődött, de este 9 órakor minden megmozdulás véget ért.

A helyszínen jelentős számban vonultak fel rohamrendőrök, két vízágyút is a tüntetőkre irányítottak, de végül nem történt komolyabb összecsapás.

Chemnitzben a közelmúltban is több összecsapás volt az ultrák és migrációs hátterű személyek között. A német sajtó úgy tudja, a tartományi alkotmányvédelmi hivatal (Verfassungssutz) szerint az FC Chemnitz ultrái körül kialakult egy neonáci szubkultúra a városban. Becslések szerint 150-200 főre tehető az erőszakra kész bőrfejűek száma.