Jobban költötte el reklámpénzeit az ellenzék Budapesten, mint a Fidesz

Az önkormányzati választások egyik legnagyobb kérdése utólag is az, hogy mennyit költöttek a kampányra az ellenzéki pártok, és honnan volt rá pénzük? A kormányoldalnál ez nem kérdés, hiszen a közszolgálatinak nevezett média mellett a fideszes sajtóholding, a KESMA lapjai, rádiói és tévéje is csatasorba lettek állítva. Emellett szinte az összes óriásplatáthelyet lefedték állami pénzből a szokásos, kék alapszínű propagandával, valamint gátlástalanul kihasználtak minden elfoglalt állami és önkormányzati intézményt a szavazatmaximálásért.

Az ellenzék ezzel nem tudott ugyan lépést tartani, de láthatóan jól fektette be azt, amihez hozzájutott. Ráadásul most az utcákon és az online térben is egyszerre volt jellemző a fegyelem és a szakértelem az ellenzéki kampánycsapatok munkájára.