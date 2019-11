Amikor a ronda Ford legyőzte az elegáns Ferrarit

Elmegyünk Le Mans-ba, és szétrúgjuk a seggüket!

– a visszaemlékezések szerint ezt mondta 1963-ban az ifjabb Henry Ford, az azonos nevű legendás cégalapító unokája, amikor az olasz Enzo Ferrari az utolsó pillanatban visszalépett attól, hogy eladja neki a tűzpiros versenyautóiról ismert vállalkozását.

Másoknak úgy rémlik, Ford még ennél is durvábban fogalmazott, amikor kikosarazták, de Ferrari sem válogatta meg a szavakat. Kijelentette: esze ágában sincs üzletet kötni egy ronda céggel, amely ronda gyárakban ronda autókat gyárt. Még azt is hozzátette, hogy a vezetője csak a második Henry Ford – ezt jelzi a családi neve mögötti római kettes –, akit nem is lehet egy napon említeni a nagyapjával.