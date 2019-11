Nyüzsögnek Magyarországon a kínai vállalatok, az oligarchák tárt karokkal várják őket

Amikor májusban Trump éppen a Huawei kilövésére adott parancsot, történetesen egy amerikai hátterű magyarországi cég is áldozatául esett, mert a Huaweinek gyártott elektronikai termékeket. A pátyi Flex szélnek is eresztette 360 dolgozóját, a szemfüles Byd viszont lecsapott az üzemre, sőt – a napi.hu információi szerint – a Huawei-beszállítói pozícióra is.

Így a történetben Trump egyetlen és legfőbb magyarországi áldozata éppen az amerikai bérgyártó lett. Eközben a kínai Byd másfél hónapja új leányvállalatot alapított Magyarországon, és immár vígan toborozza az embereket, hogy antennákat, szervereket és más eszközöket gyártsanak az Európa-szerte gyanakodva vizslatott Huaweinek. Orbánék pedig annak ellenére a Huaweit vonják be a magyarországi 5G-s hálózat kiépítésébe, hogy az amerikai elnök a maga utánozhatatlan szélkakas-politikájával együtt is számtalanszor kifejtette, hogy a kínai cég eszközei nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.