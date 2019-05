Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt már megdobták egy turmixszal. Attól tart, hogy megint ez fog történni. ","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt már megdobták egy turmixszal. Attól tart, hogy megint ez fog történni. ","id":"20190522_nigel_farage_brexit_part_ep_kampany_busz_turmix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea6bdea-f74f-4f97-94ab-62f81aa0e616","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_nigel_farage_brexit_part_ep_kampany_busz_turmix","timestamp":"2019. május. 22. 20:18","title":"Turmixszal felfegyverkezett tüntetők miatt ragadt a buszán Farage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10164258-e9e3-409c-9d16-7c4c90ab28d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világháborús eltűntek felkutatásával foglalkozó németországi székhelyű nemzetközi keresőszolgálat, az International Tracking Service (ITS) már több mint 13 millió dokumentumot tett közzé az interneten a nácizmus üldözötteiről, köztük koncentrációs táborokból származó iratokat, például fogolykártyákat, elhalálozási értesítőket.","shortLead":"A világháborús eltűntek felkutatásával foglalkozó németországi székhelyű nemzetközi keresőszolgálat, az International...","id":"20190524_naci_nemetorszag_dokumentumok_its_arolsen_archives","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10164258-e9e3-409c-9d16-7c4c90ab28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8aa81-f5f3-4218-aadb-3f7a807dd487","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_naci_nemetorszag_dokumentumok_its_arolsen_archives","timestamp":"2019. május. 24. 14:03","title":"13 millió dokumentumot tettek közzé a nácik által meghurcoltakról a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34adc67-1bfa-4bc0-b9e2-15e1ba8c58b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"30 millió euró kell ahhoz, hogy megmaradjon a cég.","shortLead":"30 millió euró kell ahhoz, hogy megmaradjon a cég.","id":"20190522_30_millio_euro_kell_ahhoz_hogy_megmaradjon_a_Vapiano","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34adc67-1bfa-4bc0-b9e2-15e1ba8c58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ed2f6b-01f7-45f6-9eb2-633833055183","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_30_millio_euro_kell_ahhoz_hogy_megmaradjon_a_Vapiano","timestamp":"2019. május. 22. 16:06","title":"Komoly bajban van a Vapiano","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512c8fde-8fe8-4923-a7f6-e88636504671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot is készítettek a fejlesztők a Google Duo nevű applikációhóz, hogy könnyebben menjen a videotelefonálás.","shortLead":"Több újdonságot is készítettek a fejlesztők a Google Duo nevű applikációhóz, hogy könnyebben menjen a videotelefonálás.","id":"20190524_google_dou_csoportos_videohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512c8fde-8fe8-4923-a7f6-e88636504671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adeffd8-7d37-481d-8cfd-7d9b04b9ace1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_google_dou_csoportos_videohivas","timestamp":"2019. május. 24. 11:33","title":"Frissítette a Google a videotelefonálós alkalmazását, könnyebb lesz a barátokkal csevegni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A román kormány miatt mérgesedett el az úzvölgyi katonatemető körüli helyzet – állítja az RMDSZ, amely emiatt nem támogatja tovább a kormányt. A magyar párt eddig sem volt tagja a koalíciónak, de kívülről támogatta azt.","shortLead":"A román kormány miatt mérgesedett el az úzvölgyi katonatemető körüli helyzet – állítja az RMDSZ, amely emiatt nem...","id":"20190523_Kihatralt_az_RMDSZ_a_roman_kormanykoalicio_mogul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b8dbbd-103f-4a42-ad25-c181bbdbf9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Kihatralt_az_RMDSZ_a_roman_kormanykoalicio_mogul","timestamp":"2019. május. 23. 15:20","title":"Kihátrált az RMDSZ a román kormánykoalíció mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4fa2b7-34dd-45bd-9b93-8bbc9d70eb1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években kissé megváltozott a nagy légtömegek vándorlási iránya: míg korábban általában nyugatról keletre jöttek a nagy légtömegek, most a hosszúsági körök mentén történnek a hatalmas nagy légáramlások, ezt a jelenséget a globális felmelegedés okozhatja, és ez lehet a magyarázata az elmúlt hetekben tapasztalt szélsőséges időjárásnak is.","shortLead":"Az utóbbi években kissé megváltozott a nagy légtömegek vándorlási iránya: míg korábban általában nyugatról keletre...","id":"20190523_aktualis_idojaras_jelentes_elorejelzes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4fa2b7-34dd-45bd-9b93-8bbc9d70eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e118d1be-8bd8-4165-934b-3e7752bf2965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_aktualis_idojaras_jelentes_elorejelzes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 23. 08:33","title":"Miért van ilyen szörnyű idő a héten? Van válasz, de nem fog örülni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence olajban, amivel a város problémáira utalhat.","shortLead":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence...","id":"20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7111a9af-2819-4928-98b4-1d89dab4a889","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","timestamp":"2019. május. 23. 10:54","title":"A Velencei Biennálén is felbukkant Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f367ec51-0320-45d2-a157-a3f4f00cd803","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most ez a szerelvény tényleg, hogy jött össze?","shortLead":"Most ez a szerelvény tényleg, hogy jött össze?","id":"20190524_autos_video_potkocsi_treler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f367ec51-0320-45d2-a157-a3f4f00cd803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c812c2eb-5c76-4633-b781-a3638ed21a74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_autos_video_potkocsi_treler","timestamp":"2019. május. 24. 08:55","title":"30 méteres tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást videóztak Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]