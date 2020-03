Geszti Péter a Home office-ban: "Jobban meggondolja mindenki, hogy mennyit rak a tányérjára"

Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. A hvg360-on minden nap jelentkezik a Home office, amelyben M. Kiss Csaba kérdezi aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberektől, hogy miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A most kezdődő nehéz időszakot dokumentálja a sorozat manír nélküli, személyes beszélgetésekkel, s közben talán a nézőknek is segít a privát túlélésben. A következő részben az osztrák határtól 50 kilométerre fekvő Győr alig két hónapja megválasztott polgármestere jelentkezik az étkezőjéből, s beszél egyebek között arról, kap-e információt, hogy pontosan hány fertőzött ember van a városában. Dr. Dézsi Csaba András szerint "közel háborús helyzet van, de olyan békés háborús". Az előző részben Péterfy Bori elmondta, hogy nehezen bírja közönség nélkül, de az erdei karanténban elbújva is próbálnak "formálisan élni". A vírust pedig beleírja a friss dalaiba. A csütörtöki epizódban Bojár Gábor üzletember, a száz leggazdagabb magyar egyike, aki 70 éves férfiként az egyik legveszélyeztetettebb csoporthoz tartozik maga is, a balatoni bezárkózásról, a kormány felelősségéről és a világban várható változásokról beszélt.