Bojár Gábor a Home office-ban: "Világos, hogy eltagadnak előlünk dolgokat"

A belátható közeljövőben minden nap jelentkezik majd a hvg360-on a Home office, amelyben M.Kiss Csaba kérdezi aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberektől, hogy miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A most kezdődő nehéz időszakot dokumentálja a sorozat manír nélküli, személyes beszélgetésekkel, s közben segít talán a nézőknek is a privát túlélésben. Az előző részben a Thália Színház művészeti vezetője, az ország egyik legnépszerűbb színésznője, Schell Judit a hálószóbájából adott Skype–interjút. A mai epizódban Bojár Gábor üzletember, a száz leggazdagabb magyar egyike, aki 70 éves férfiként az egyik legveszélyeztetettebb csoporthoz tartozik maga is, a balatoni bezárkózásról, a kormány felelősségéről és a világban várható változásokról beszél. A következő adás beszélgetőpartnere Péterfy Bori, énekesnő, színésznő, aki brutálisnak látja a helyzetet, de ihletet is tud belőle meríteni, és aki a frissen irt dalából egy sort el is énekel, kizárólag a hvg360-nak.