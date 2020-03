Dézsi Csaba András a Home office-ban: "Hány maszkos eladót láttál?"

Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. A hvg360-on minden nap jelentkezik a Home office, amelyben M. Kiss Csaba kérdezi aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberektől, hogy miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A most kezdődő nehéz időszakot dokumentálja a sorozat manír nélküli, személyes beszélgetésekkel, s közben talán a nézőknek is segít a privát túlélésben. A hétfői beszélgetőpartner, az ötödik olimpiájára készülő Cseh László a nappalijából és az otthoni edzőterméből jelentkezik. A klasszis úszó nehezen viseli a karantént - főleg mert sok házimunkát kap a feleségétől. Az előző részben Geszti Péter arról beszélt, hogy úgy látja, nagy "gazdasági leseggelés" jön, fél a társadalom teljes szétesésétől, s szerinte hamarosan gondolkodni kell, hogy tudunk segíteni azokon, akiknek nem lesz mit enniük. A pénteki epizódban Péterfy Bori elmondta, hogy nehezen bírja közönség nélkül, de az erdei karanténban elbújva is próbálnak "formálisan élni". A vírust pedig beleírja a friss dalaiba.