Az én hetem: Péterfy Gergely inkább túlparázza, csak ne legyen igazi para

Bezárkózás – A kormány elrendelte a kijárási korlátozást, a járvány elleni küzdelem eddigi legsúlyosabb intézkedését.

Portyázók – Orbán Viktor megfogalmazása szerint portyázókat és fürkészeket küldött szét a világba, hogy beszerezzék mindazt, amire az országnak a vírus elleni védekezéshez szüksége van.

65 – Ez lett a bűvös korhatár, amely fölött például csak napi három órában lehet boltba menni.

Tesztelés – Még mindig nem világos, miért csak annyi koronavírustesztet végeznek el az országban, amennyit, miért nem tartja fontosnak a kormány az átfogóbb szűrést, hol vannak a mobil szűrőállomások.

Válság – A kormányzati kommunikációban már emlegettek százezreket, de megjelent olyan becslés is, hogy a járvány miatt akár egymillió ember is elveszítheti az állását Magyarországon. Nem kétséges, itt is, a világban is gazdasági válsághelyzet van.