Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110397bc-87ac-4d30-9c6e-8b26e7c572dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Átbulizták a lappangási időt, óriási lehet a fertőzöttség.","shortLead":"Átbulizták a lappangási időt, óriási lehet a fertőzöttség.","id":"20200327_New_Orleans_a_pokol_kapujaban_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=110397bc-87ac-4d30-9c6e-8b26e7c572dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191df621-b52e-47af-868e-e165863e842a","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_New_Orleans_a_pokol_kapujaban_all","timestamp":"2020. március. 27. 12:25","title":"New Orleans a pokol kapujában áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00eede3-7c5c-47b6-8f5c-15a55a6bf5da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok ezer urnát szállítottak a temetőkhöz. A gyászolókat a rendőrség inti csendre.","shortLead":"Sok ezer urnát szállítottak a temetőkhöz. A gyászolókat a rendőrség inti csendre.","id":"20200327_Lehet_hogy_Kina_hazudik_az_aldozatokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00eede3-7c5c-47b6-8f5c-15a55a6bf5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c276d-c070-4f71-9a57-0a87ac6d993b","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Lehet_hogy_Kina_hazudik_az_aldozatokrol","timestamp":"2020. március. 27. 11:17","title":"Lehet, hogy Kína hazudik az áldozatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. 24 075-en vesztették életüket a COVID-19 elnevezésű betegségben és 122 672-en gyógyultak meg.","shortLead":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú...","id":"20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a072e542-892a-46ed-a1af-7feafaf90cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 27. 07:56","title":"Meghaladta a félmilliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","shortLead":"Az egész világot megáldja ma Urbi et Orbi áldásával Ferenc pápa.","id":"20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32173-8282-4b50-adb1-89282151fb3e","keywords":null,"link":"/elet/20200327_ferenc_papa_aldas_urbi_et_orbi_vilagjarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:20","title":"Rendkívüli szertartásra készül Ferenc pápa a világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","shortLead":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","id":"20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeffa43-6c4a-4f6f-9d81-9e8c904b797d","keywords":null,"link":"/elet/20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","timestamp":"2020. március. 26. 11:08","title":"A koronaburger az új sláger egy vietnami étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"Szabó Yvette, Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés, mire és hogyan költik el.","shortLead":"Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés...","id":"202013__gazdasagvedelem__brusszeli_milliardok__virusharc__csapas_meres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c70e6c5-4954-4c0b-8ec4-e86f56b09afe","keywords":null,"link":"/360/202013__gazdasagvedelem__brusszeli_milliardok__virusharc__csapas_meres","timestamp":"2020. március. 28. 08:15","title":"Nem Orbán Viktor fogja megvédeni a gazdaságot – de legalábbis nem egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Sokan kérdezik a Bankmonitor szakértőitől, hogy vajon később is kérhetik-e a fizetési moratóriumot? Hiszen valljuk be, a koronavírus-vészhelyzet miatti gazdasági problémáknak még csak az elején tartunk, így könnyen előfordulhat, hogy aki most biztosnak hiszi az állását, azt később mégis leépítik, fizetés nélküli szabadságra küldik, esetleg csökkentik a fizetését. Nem árt azonban óvatosnak lenni.","shortLead":"Sokan kérdezik a Bankmonitor szakértőitől, hogy vajon később is kérhetik-e a fizetési moratóriumot? Hiszen valljuk be...","id":"20200328_Kesobb_is_kerheto_a_hitelmoratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9c14bd-198b-425b-aa60-423fda7f7be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Kesobb_is_kerheto_a_hitelmoratorium","timestamp":"2020. március. 28. 08:00","title":"Később is kérhető a hitelmoratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]